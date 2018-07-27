中國網財經7月27日訊(記者 孫朋浩)椰島酒業在年初一番高管變動后，在全國市場布局上提出了「面上布局，點上突破」，其在7月26日吹響了向河南進軍的號角。

7月26日，以「搶佔新風口，把握新商機」為主題的行業新風口下的酒商轉型之道暨新財務商機說明會在河南鄭州綠地JW萬豪酒店舉行。

中國酒類流通協會專職副會長劉員，河南酒業協會會長熊玉亮，海南椰島集團副總經理、椰島酒業董事長陳曦，海南椰島酒業總裁、銷售公司總經理馬金全，海南椰島銷售公司副總經理陳濤，椰達酒業總經理郭衍軍出席和700多位經銷商共議新財富商機。

針對消費者的消費觀念和健康意識的不斷升級，消費環境發生著巨大的變化，酒水行業開始轉型。在新形勢下，經銷商該如何搶佔新風口，把握新商機？

中國酒類流通協會專職副會長劉員表示，當前的酒水行業正面臨著重大的發展機遇，國內消費群體穩定，次高端市場持續擴容，消費者消費需求日益個性化和多元化，對品質、品牌、健康化的要求越來越高，更多的還是面臨在渠道模式調整、產品組合優化、營銷創新變革等比較迫切的問題。在新的市場環境下，以勁酒、海南椰島酒業為代表的傳統保健酒企業或許更具備競爭優勢。特別是椰島這家企業，在傳統的保健酒領域有著輝煌的歷史、廣泛的消費者品牌認知和行業領先的釀造工藝。在新的時代環境下，發展潛力不可小覷。

河南酒業協會會長熊玉亮則表示，面對當下眾多的產品，經銷商一要選准品類，二要選擇資金實力雄厚的企業，三要選擇強勢品牌。現在正處在大健康風口，海南椰島酒業「進軍」中原市場，拉開了白酒大健康的序幕，現場700多位經銷商是大健康啟幕的見證者。為振興豫酒，為豫商們提供好機遇，期待更多願善待豫商的酒企進入河南，獲得更好的發展，共同做大河南酒業市場。

海南椰島集團副總經理、椰島酒業董事長陳曦表示，海南椰島集團生來就是為健康而來，鹿龜是拳頭產品，它起源於蘇東坡到海南被貶，帶來中原的藥房，所以它是采各類藥材而彙集的酒。它一開始是為了解決海南人的健康問題，現在是為了解決全國人民的健康問題。目前「健康中國」已經變成了整個不管是宏觀層面還是微觀層面都熱議的一個話題，今年的兩會政府工作報告中連續第四年將「健康中國」列入戰略性任務。在微觀層面看，央視的市場調查中，整個保健酒行業以每年30%以上的速度在擴大它的市場容量，而對健康酒的引用年齡層次也在不斷年輕化，現在對健康的追求已經成為我們每個人切身的利益。

怎麼從傳統的營銷向以消費者在小區域內，以消費者為導向做深度培育的商家轉型。海南椰島酒業總裁、銷售公司總經理馬金全表示健康酒仍屬國家管控的「稀缺資源」，目前國家批准的「藍帽子」保健酒只有424種；然而白酒行業高達2萬家企業，超過5萬個品牌。國家政策成就大健康產業的發展，大健康產業的風口已經來臨，所以對於整個健康酒來講，它是一個新的機遇，也是一個大的未來。針對大健康產業，椰島集團在整個機遇方面的把握上，在整個公司的發展上，在整個團隊的運營上，包括產品的塑造上都進行了一系列的改革。海王酒採取了新的(授信)模式，共同在新的大健康產業風口下一起去面對這種新的風口，共同發展，共同把這個市場做起來，一起把市場蛋糕做大，才是椰島發展的核心。

事實上，除了此次強勢進入河南市場外，海南椰島最近一段時間在青海、湖北、江蘇和深圳等市場也是動作頻繁。

在業內看來，中國酒業的發展已經進入了消費主權時代，酒企要想打開市場，首先就要符合行業發展大勢以及消費走勢。2018年消費市場面臨的風口是消費升級和大健康。消費升級不僅體現在價格提升上，更重要的體現在消費觀念上，而消費觀念核心要素之一，就是和健康相關。因此消費市場的兩大風口，是重疊在一起的。基於對這種趨勢的預判，海南椰島應時而出，緊緊抓住行業發展兩大風口，未來的發展前景不可限量。