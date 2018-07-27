里昂發表研究報告，指今年第二季內地消費確實經歷了廣泛放緩，但認為並不需要恐慌，因與5月相比，6月出現了強勁復甦，由其是在撇除汽車的基礎上。另一方面，個人所得稅的潛在下調亦可能推動今年下半年及明年的消費。

不過，該行又指，看見低端消費有進一步走弱的風險，相關消費已由2016年及2017年的支撐增長，轉為今年上半年的拖累增長，放緩主要是因經濟基本面較弱下的自然正常化。

由於內地消費的能見度較低，里昂指，在消費概念股中首選為申洲國際（02313.HK） ，維持「買入」評級，目標價由100元升至115元，因其盈利能見度最強，而且結構性毛利及股息上升空間最大。此外，該行亦對李寧（02331.HK）、安踏體育（02020.HK） 及海爾電器（01169.HK） 的基本面保持正面看法。

至於首要避開的股份，仍為高鑫零售（06808.HK） 、裕元集團（00551.HK） 、九興控股（01836.HK） 、老闆電器（002508.SZ）、華帝股份（002035.SZ）及國美零售（00493.HK） 。