近期，阜興系私募失聯，百億資金爆雷驚動全國，相信很多買了私募產品的投資者心裏很緊張，要準備買私募的土豪們也被嚇到了。那麼，怎麼判斷一家私募是否正規？如何辨別真假私募？如何區分、識別跑路私募？新浪基金在此細細道來。

私募「失聯」是什麼意思？到底如何才算失聯機構呢？

判定失聯的流程是怎樣的呢？通常，中基協判定失聯的流程如下：

1、協會通過備案系統預留的電話無法取得聯繫，同時以電子郵件、簡訊形式通知機構在限定時間內未獲回復。

2、協會網站發佈「失聯公告」催促相關機構主動與協會聯繫。

3、公告發出后5個工作日內未與協會聯繫，認定為「失聯（異常）」。

4、該機構在私募基金管理人分類公示欄目中予以公示。

5、（1）若管理人在三個月內主動與協會聯繫，並按要求提供資料並說明情況的，可將其從「失聯（異常）」機構名單中移除。

5、（2）若管理人在三個月內未主動與協會聯繫，協會將「失聯（異常）」情況記入相關機構誠信檔案，並報告證監會。

如何鑒別私募是否正規？從官方渠道查詢合法合規性

正規，指的就是已經在中國基金業協會進行過備案的基金，只要備案了就意味著這家公司取得了國家認可的合法身份證。

投資者可通過中國證券基金協會信息公式網址：http://gs.amac.org.cn/查詢。可以查到公司的註冊資本 ，高管團隊等等詳細信息。主要關注以下四點：

1、一看機構誠信信息，被列入異常機構、失聯私募等都需要注意，協會特別提醒的也要注意；

2、二看公司註冊資本，如果私募的實繳資本不足100萬或比例沒有達到註冊資本的25%，就需要注意了，說明這家機構沒有資金保證其有效運轉，協會也會特別提醒；

3、三看公司高管是否具有基金從業資格，證券私募高管要求全部有，股權私募是至少兩名，如果私募高管列表裡多位是「否」，需要小心；

4、四看私募備案產品信息，如果這家機構登記滿6個月還沒有備案一隻產品，就要小心了，另外點進去看這些產品，應披露、按時披露、未披露信息的情況。還有可以看看法律意見書等情況，是否要求公示，有沒有公示。

私募有「三不」：不公開、不承諾、不能人多

經過上述備案查詢等四步驟，可以過濾一大部分假冒私募機構。此外還要注意私募基金有「三不」：不能公開募集、不能承諾收益、不能人數眾多。

1、產品募集方式：私募不能公開募集，私募基金只能私下向特定的對象募集，而不能像公募基金那樣向廣大公眾推廣募集。

比如，不能通過報刊、電台、電視、互聯網等公眾傳播媒體宣傳，不能通過傳單、手機簡訊、微信、博客和電子郵件等方式向不特定對象宣傳推介等。如果遇到以公開方式募集基金的私募機構，那基本就是騙子。

2、私募投資門檻：門檻規定單個投資者的投資額不能低於100萬元，如果遇到發行的投資門檻低則幾萬元高則幾十萬元等標準不一的產品，投資者需要重點考察。

對合格投資者的規定：個人方面，要求金融資產不低於300萬元或者最近3年人均收入不低於30萬元，所稱金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨權益等。同時，還要求投資者投資於單隻私募基金的金額不低於100萬元。

3、是否承諾收益：私募基金管理人和銷售機構都是不能向投資者承諾投資本金不受損失，或者承諾最低收益的。如果私募基金的發起人向投資人許諾保底收益或給出明確還本付息或確定的回報約定，那就是涉嫌違法了。

協會備案、銀行託管就安全了嗎？並不是

不法私募機構在進行宣傳時，往往強調已取得基金業協會備案、銀行託管，騙取投資者信任。這樣就可以放心買了嗎？有投資者分不清楚就上當了。答案肯定是不行！

事實上，投資者應明確，私募機構在基金業協會的登記備案不等同於監管部門對其經營行為的合法合規性的「背書」。就比如，某人有身份證，但是並不是說他不會違法。

基金託管方面，為充分保障基金投資者的權益，防止基金財產被挪作它用，一般正規私募基金都會設置基金託管機構，基金託管人來對基金管理機構的投資操作進行監督和對基金資產進行保管。

即使確實是無託管的基金產品，作為股權投資基金的股東或者有限合伙人，你可以要求查閱相關的資金監管協議，也可以直接向資金託管機構或監管的商業銀行求證，以確保資金託管的真實性。

但要注意的是，基金託管人對基金資產負責，並不承擔基金的投資風險。

八大技巧教你防「坑」

為了投資者，監管層操碎了心。中國基金業協會去年推出了「正確認識私募，遠離非法集資」的投資者教育主題撲克牌，相當實用，在業內很火爆。下面是根據中基協的主題教育活動，總結出的八大私募投資技巧，可以收藏喲。

第1個小技巧：投資私募基金要審慎查證，到www.amac.org.cn公示平台核實基金管理人是否已經依法在中國證券投資基金業協會登記。

第2個小技巧：投資私募基金后要持續關注，到www.amac.org.cn公示平台上核實您購買的私募產品是否依法在中國證券投資基金業協會備案。

第3個小技巧：投資私募基金，請仔細閱讀合同條款，詢問基金管理機構收取哪些費用，如何收取，是否有收益分成，分成的基數和時間如何計算，計提方式是什麼。

第4個小技巧：投資私募基金，有問題請到中國證券投資基金業協會授權的私募基金數據查詢檢索手機平台「私募匯」APP了解更多信息。

第5個小技巧：警惕非法私募「年化收益30%-50%不再是夢想」、「保證固定收益8%」等號稱保本保收益、高收益、無風險、穩賺不賠、賺錢才是硬道理的虛假宣傳。

第6個小技巧：行騙者通常「哪裡有錢」就去哪——這意味著許多非法私募行騙對象是臨近退休或者已經退休的老年人。對父母不停地提醒就是孝與愛。

第7個小技巧：熟人心理：在面對親朋好友等熟人的推薦時，投資者往往出於對熟人的信任，不仔細查看格式化的基金合同，不仔細核查基金管理人和產品，造成損失。

第8個小技巧：禮品陷阱：不少非法騙局通過發放免費禮品誘惑投資者，特別是老年投資者。

如果遇到上述問題，怎麼進行投訴？包括證監會（12386）和中基協的投訴熱線（400-017-8200）、中基協投訴郵箱 （tousu@amac.org.cn）、中基協微信公眾號（CHINAAMAC，在公眾號留言）等，另外，中基協還提醒投資者，在投訴時還要留存證據。

最後，新浪基金提醒，私募產品具有高風險屬性，投資者應樹立「投資風險」、「買者自負」意識，抵制「高收益無風險」噱頭的誘惑，避免購買存在風險隱患的私募產品，切勿被所謂的高收益矇騙，切記「你看中的是別人的收益，別人惦記的卻是你的本金」。最後再次提醒：投資有風險，決策需謹慎再謹慎！>>>如果你有任何基金投資相關問題，可以在新浪基金曝光台反饋。