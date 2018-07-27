大聯盟洋基隊傳出壞消息，陣中重砲「法官」Aaron Judge(賈吉)今(27)日與皇家隊的對戰中，首局慘遭觸身球命中右腕，賈吉送醫接受核磁共振(MRI)檢查，發現手腕骨裂，恐怕得缺席3周。

洋基發出聲明表示，第一時間賈吉就已經接受檢查，並解到醫院做進一步診療，結果顯示骨裂情形不算嚴重，不需要做任何手術，不過也需要至少3周來復原。

總教練Boone(布恩)表示：「我無法體會他離開球場時有多痛苦，你要知道，當你手腕受到那樣的傷，不管嚴不嚴重，你都不可能感覺良好。」

比賽當時賈吉被一顆93英里的速球擊中，第一時間他就知道不妙，氣得將棒子甩到地上並緩緩走向一壘，防護員也隨即上場關心右手傷勢。

接受檢查後賈吉繼續留在場上，並在3局的第2打席敲出一壘安打，不過下一輪他卻沒有上場，教練改派Miguel Andujar上場代打。賈吉目前打擊率2成83，26轟61打點。

明星賽後打擊有點走下坡的洋基隊，現在雪上加霜，少了一門重砲，想和紅襪爭奪東區第一的寶座恐怕是凶多吉少。