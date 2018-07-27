在德國政府因憂心可能失去關鍵技術而加強相關法規的1年後，德國媒體26日報導，柏林當局正準備基於「戰略」理，由，首度否決中國投資人接手德國企業。

經濟周刊(Wirtschaftswoche)報導，德國經濟部將避免讓中國的煙台台海集團(Yantai Taihai Corp)，收購德國設備製造商勒菲機械(Leifeld Metal Spinning)。

這家員工200人的公司為汽車與航空產業生產高張力的零件，產品亦可作為核子用途。報導引述匿名官員說，歷經數月評估，德國內閣將在8月1日做出這項決定。

德國經濟部發言人拒絕對特定案件置評，但表示「經濟部可檢視採購行為是否危及公共秩序、或德意志聯邦共和國的安全。」

德國政府有權在一旦外國投資人計劃收購一家企業至少25%股份時，採取更嚴密的檢查；德國當局並在去年修改法規，根據「關鍵基礎建設」條款、或被認為是開發中的「關鍵技術」，來擴大對企業的調查範圍。

根據德國去年7月對來自歐盟外投資實施的新規，只要危及公共秩序或國安，政府就有權加以否決。在新規範下，公務人員就非歐盟或歐洲自由貿易協會(EFTA)買家的交易提案調查時間將倍增，由2個月增加至4個月。

這項新規使柏林當局有更多時間調查收購背景，尤其是對影響重要基礎建設的產業，並擴大可讓相關當局審查的交易範圍。

德國政府是在外國企業對德國高科技公司展開一連串受矚目的接管、或試圖接管之後，決定採取行動。

2016年，德國工業機器人大廠庫卡集團(Kuka)，遭到中國電器生產大廠美的集團(Midea)收購；而德國戈珞曼工程公司(Grohmann Engineering)則被電動車大廠特斯拉(Tesla)搶購。

此外，中國國家電網公司(State Grid Corporation of China)意圖收購德國電網業者「五十赫茲」(50Hertz)20%股份；中國鋼研科技集團也要收購德國飛機零件供應商Cotesa。

一份由諮詢公司EY的調查發現，中國企業去年買下54家德國公司，對這個歐洲最大經濟體的投資達137億美元。

德國經濟部長賽普利斯(Brigitte Zypries)曾對中國吉利集團(Geely)入股德國戴姆勒(Daimler)集團提出看法，表示雖將吉利此舉視為商業行為，但也強調德國的開放性不能被其他國家所利用。

吉利和戴姆勒是在2月宣佈，吉利董事長李書福擁有戴姆勒9.69%投票權，成為戴姆勒集團最大單一股東。李書福表示，他不會爭取監事會的席位，也無意影響公司的發展策略。

但根據中國媒體騰訊網財經專欄「棱鏡」爆料，吉利用來收購戴姆勒的資金，部份來自中國國企。

德國聯邦憲法保護局(BfV)局長馬森(Hans-Georg Maassen)4月間呼籲政府，要對中國公司與日俱增的投資與併購德國高科技公司的舉動保持警戒；他警告說，失去關鍵技術可能傷害德國經濟。

馬森表示，德國依然對外資開放，包括來自中國的投資，但有必要採取步驟，以保住關鍵技術。

而德國智庫博德曼基金會(Bertelsmann-Stiftung)5月間警告，中企在「中國製造2025」指引下，計劃性的入股和併購德國企業，呼籲政府進行干預。