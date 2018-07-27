南投縣警局草屯分局接獲線報，指稱有詐騙集團以不法手段騙取民眾的存摺後，以郵寄包裹方式將存摺寄送到草屯鎮5處超商，再由不同層級的犯嫌領取包裹，供其他犯嫌以人頭戶使用，詐騙國人錢財。警方26號凌晨4點半，守候在超商，一名男子進入取得包裹之後，警方立即上前盤查，男子激烈反抗並與警方發生扭打，遭到警方逮捕，不過，過程也使得警方受傷。



二十五歲的林姓犯嫌供稱，接獲詐騙集團指示，到草屯地區多家超商，以葉姓男子名義領取包裹，再交由其他「取貨手」帶走，做為詐騙人頭戶。



這次警方一共查獲13件包裹，14本銀行存摺及提款卡；其來源大多是利用民眾求職或是以公司租用方式騙取存摺及提款卡。



警方呼籲民眾在求職過程中，切勿輕易將自己的存摺及提款卡交付他人使用，也不可因一時的財源困境，而將存摺及提款卡租給他人，成為詐騙集團的人頭戶而不自知。



