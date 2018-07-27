（中央社台北27日電）在中國當局公布百日咳三合一疫苗出問題的消息長達9個月後，湖北食藥監局終於在昨天公布，造成武漢生物疫苗不合格的主因是，分裝設備短時間故障，導致待分裝產品混懸液的不均勻。



中國當局大舉查辦長生生物疫苗案後，大陸輿論質疑當局「抓小放大」，不敢查隸屬央企的武漢生物。



湖北省食品藥品監督管理局昨天在官網以「疫苗監管問答」的方式，公布武漢生物製品研究所有限公司疫苗效價（功效）不合格的原因。



湖北食藥監局表示，武漢生物2016年生產的201607050-2批次效價不合格疫苗共計40萬520支，分別銷往重慶市和河北省疾病預防控制中心。未使用的疫苗全部封存並召回，於今年5月4日在武漢市食品藥品監管局的監督下銷毀。



湖北食藥監局表示，改制前的中國國家衛生和計劃生育委員會、中國國家食品藥品監管總局於今年2月部署安排河北、重慶接種過上述不合格批次疫苗的兒童補種。



中國國家食品藥品監督管理總局（機構改制前）於2017年11月公告兩家疫苗生產公司共計65萬多支百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗（簡稱百白破疫苗）不合格：長春長生生物科技有限公司的25萬支疫苗主要流向山東；武漢生物量更大，有40萬支，其中19萬支流向重慶，21萬支流向河北。



澎湃新聞曾報導，武漢市食藥監局今年5月29日對武漢生物作出行政處罰，「處以沒收違法所得、罰款」。但武漢市食藥監局拒絕透露罰款金額，也未公布行政處罰決定書，這些都不是應保密內容。（編輯：馮昭/張淑伶）1070727