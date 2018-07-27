（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國媒體報導，川普前私人律師柯恩說，俄羅斯2016年6月派人赴川普大樓提供不利民主黨候選人希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton）的資料一事，川普事前就已知情。



「紐約時報」（The New York Times）曾報導，美國總統川普長子、女婿與競選團隊總幹事，在川普獲共和黨提名角逐白宮後不久，曾與一名俄羅斯律師會面。這似乎是川普重要幕僚與俄方間已知最早的私下會面。



美國有線電視新聞網（CNN）引述未具名的知情人士報導，柯恩（Michael Cohen）表示願向特別檢察官穆勒（Robert Mueller）陳述相關事實。



穆勒正在調查川普競選陣營，是否於2016年美國總統大選期間與俄羅斯勾結。



川普現任律師朱利安尼（Rudy Giuliani）今天對路透社說，柯恩「不可信」。當提到穆勒正在進行的調查時，朱利安尼說：「如果他們盡信他…整個案子都毀了。」



柯恩並未立即回應置評的要求，他的律師戴維斯（Lanny Davis）也拒絕發表評論。



穆勒辦公室發言人卡爾（Peter Carr）拒絕評論這則報導，曼哈頓聯邦檢察官辦公室則未回應置評要求。



一名了解調查內情的人士告訴路透社，紐約聯邦檢察官當前除了釐清柯恩是否涉及銀行及稅務詐欺外，也在調查川普競選陣營是否曾有違法行徑。



此外，柯恩曾支付聲稱與川普有過一夜情的豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元（約新台幣380萬元）封口費，檢察官也在調查此舉是否違反競選法。



柯恩迄未被控犯下任何罪行，川普也一再否認曾與丹尼爾斯有所往來。



川普先前表示對前述密會一事毫不知情，也否認他的競選陣營勾結俄羅斯。克里姆林宮也堅稱未干預大選。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070727