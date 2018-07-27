石破茂宣佈參選自民黨黨魁 挑戰安倍晉三中廣新聞網 (2018-07-27 13:31)
日本自民黨今年九月二十號將舉行黨魁，也就是黨總裁選舉。自民黨前幹事長石破茂證實，他將參加今年自民黨黨魁選舉，挑戰現任黨魁，同時也是現任日本首相安倍晉三。
安倍如果今年再選上自民黨總裁，就是第二次連任了。自民黨原本規定，黨總裁只能連選連任一次，為了安倍想當第三任，之前還特別修改了黨章。而安倍原本一般被認為第三次黨魁選舉，十拿九穩；不過沒想到兩學園醜聞案剪不斷理還亂，再加上今年日本天災不斷，大大削弱了安倍的連任氣勢。
石破茂在宣佈參選黨總裁的記者會中表示，自民黨掌權者，不能傲慢自大，輕視同志，也不能任由一人勢力獨大，因此他再三思考之後，決定出馬參選，挑戰安倍，並且表明希望與安倍進行政策辯論。
目前日本媒體都估計，今年自民黨總裁選舉，應該就是安倍與石破「一對一角逐」的局面。而即使安倍目前在黨內派系與國會議員票方面，佔有大幅優勢，石破仍然展現出強烈的對抗決心。
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