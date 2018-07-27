（中央社記者余曉涵台北27日電）近期傳出部分外勞在台的資料及工作年限登記錯誤，讓不少外勞要限期出境。勞動部今天說，此為少數個案，目前資料已跟移民署介接，將全面清查並協助雇主處理，不會造成空窗期。



根據聯合報報導，北市謝小姐14年前聘雇越南女看護「阿重」，照顧94歲奶奶，今年10月將屆滿年限返國。近日她卻收到勞動部公文，指資料有誤，阿重工作已超過年限，兩週內就要限令出境。



勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良今天受訪表示，過去要掌握外勞的工作年限，是跟著護照連動，卻很難知道外勞有沒有更換過護照，所以才會發生錯誤。雖然上述案件不是單一個案，屬少數案例，但自今年6月起，勞動部的資料已跟移民署介接，相信未來不會再有類似狀況發生。



蔡孟良指出，由於現在跟移民署資料介接，因此，資料會比較明確，勞動部將會全面清查，並發函給有錯誤資料的雇主，提醒外勞的工作年限有更改。



同時，蔡孟良也說，「這不是雇主的錯誤」，勞動部近期也會給予行政指導，像是提醒雇主仍可以繼續申請外勞，若要改申請長照，勞動部也會協助轉介等。



蔡孟良強調，絕對不會因資料錯誤使雇主有空窗期，但如果外勞的工作年限已滿，雇主仍需要在限期內讓外勞出境。（編輯：梁君棣）1070727