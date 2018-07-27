玉婆伊莉莎白泰勒在比佛利山住過的一棟豪宅，以一千五百九十萬美元求售。



那棟房子是伊莉莎白泰勒與她的第二任丈夫、英國演員麥可威爾汀在1954年購入，買房之後兩年，他們就分手了，隔年，玉婆就賣掉房子。她當初買賣的價格已經不可考，那棟房子，距離比佛利山飯店，只有三公里多，它佔地218坪，有六個臥房，四個壁爐、一座圖書館、還有三溫暖和家庭電影院。目前的屋主，是一個90歲的退休律師，他在1997年以兩百萬美元購入，如果他現在的開價成交，房子等於增值了將近八倍。



那棟房子與玉婆的緣份很淺，不過附近的比佛利山飯店，卻在她的生命中，留下不可磨滅的印記，玉婆八段婚姻，有六次都是在比佛利山飯店渡蜜月。



