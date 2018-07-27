美有意與日簽FTA 唯一障礙就是牛肉中廣新聞網 (2018-07-27 13:31)
美國貿易代表「萊特海澤」，在美國國會參議院「撥款委員會」上表示，美國有意與日本簽署雙邊自由貿易協定（FTA）。萊特海澤也透露，可能會日本「經濟再生擔當大臣」「茂木敏充」，在未來一個月之內，對雙邊自由貿易協定議題，進行磋商。
萊特海澤表示，美國與日本，目前經貿關係良好，如果一定要說，雙方之間還有什麼障礙，應該就是牛肉問題上，還存在著「貿易壁壘」。日本媒體認為，萊特海澤的態度，明顯流露出對牛肉問題遲遲未能解決，感到頗為不滿。
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