（中央社馬德里26日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天表示，他認為美國總統川普與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）間進行「有用的對話」，但不贊成歐盟與美國間又展開「大型的新貿易協定」談判。



川普與榮科就美歐貿易戰休兵意外達成協議，但馬克宏卻對協議提出質疑，強調農業不得納入與美國的談判。



法新社報導，馬克宏在馬德里與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）舉行會議，他在會後說：「歐洲與法國從不想打貿易戰，因此昨天的美歐會談有助減少任何不必要的緊張局勢，致力促成和緩確有必要。」



不過他說：「但一個好的貿易談話，只可能建立在平衡且互惠的基礎上，不受制於任何威脅，考量到這點，我們仍有許多待釐清的問題與疑慮。」



馬克宏說，他不贊成「展開類似跨大西洋貿易與投資夥伴協定（TTIP）那種龐大協定的談判，因為目前情況不允許這樣做」。美歐的TTIP因難達共識，自2016年即延宕至今。



馬克宏並重申他反對將農業納入任何貿易協定的立場，強調「在環境、健康或食物方面，任何歐洲標準都不應該被壓制或降低」。



馬克宏並堅持「美國需拿出明確的姿態，像是降低非法的對歐洲鋼鋁課關稅，對我來說，這才可能為我們未來具體的貿易發展鋪下基石。」（實習編譯：戴美齡/核稿：陳亦偉）1070727