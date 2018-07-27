為配合綠能政策，臺灣港務公司和彰化縣府合作，推動離岸風電運維港建設，今天在臺中港舉辦「彰化風電港開發合作簽署」暨「CTV（國造運維轉運）船啟用典禮」，見證國內發展「離岸風場」綠能產業，航向新的里程。



（李河錫報導）



離岸風力發電場，今年已全數分配完畢，預計到民國114年發電量將可達到5.5GW；交通部長吳宏謀表示，中臺灣具有世界級風場，致力推動離岸風電，建立完整風電供應鏈，而設置施工與長期運維基礎建設則是關鍵，期盼彰化縣政府和臺灣港務公司簽訂合作協議，透過雙港專業合作分工，能促進離岸風場營運效率。



彰化縣長魏明谷強調，彰化風電運惟港，將作為離岸風力業者全年無休前進基地，不僅促進台灣能源轉型，更能增加地方就業機會、帶動經濟發展，國造「CTV風電運維船」啟用，更代表推動離岸風電在地化，邁出成功第一步。



臺灣港務公司郭添貴總經理表示，國造第一艘「CTV風電運維船」，擁有專業船員、船舶、運維能力以及船修設備，總噸位為一百七十六噸，每次出勤可搭乘十二名技術人員，已取得法國船級社(BV)認證，未來將為推動離岸風電綠能政策，落實離岸風電發展供應鏈國產化，貢獻心力。



（翻攝：李河錫）



