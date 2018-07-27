《古劍奇譚網路版》大規模刪檔「凌雲內測」即將在7月30日結束，感謝大家全力的支持和全程的參與。本次「凌雲內測」開啟了「太華山」、「補天嶺」和「百草谷」三組伺服器，從賬號預約激活、角色開放預創建的捏臉活動、再到7月5日正式開啟內測，每個階段都吸引了大批新老玩家的參與。

同時，為了給大家提供一個更好、更穩定、更流暢、更滿意的遊戲版本，我們將開啟《古劍奇譚網路版》不刪檔測試，屆時歡迎各位仙家弟子，一同參與其中，一同問道修仙。

截止目前，本次「凌雲內測」有幾大特點，這幾大特點背後的原因是什麼呢？看完以下幾點大家就明白。

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古劍經典，從傳承到升華

《古劍奇譚》單機系列是大眾內心不可磨滅的記憶，為了傳承經典，續寫古劍更為波瀾壯闊的篇章，《古劍奇譚網路版》應運而生。在承接古劍世界觀，延續經典劇情脈絡的同時，在遊戲畫面、人物角色塑造及場景氛圍的表現力上，均得到提升。

在 「凌雲內測」7月5日開啟之後，大批的仙友在第一時間登陸了遊戲，支持自己鍾愛的遊戲。進入遊戲后，畫面光影渲染的表現力，人物場景的逼真程度，流暢自如的戰鬥操作以及緩緩入耳的背景音樂，讓大家印象深刻。

從拜入「三宗六派」，到秦陵之盟開啟「劍膽石居」得到劍心碎片，開啟修仙之路。大家熟知的人物角色紛紛登場，在跌宕起伏的劇情之中，包含著大家共同的記憶。仙友們在這個全新的古劍世界當中，闖入一個個險境、踏入一處處仙境、跨過一個個秘境，原先那個熟悉的古劍世界又回到身旁。

遊戲中，使用法寶開啟新玩法：「遙夜懸夢鑒」勾連各種奇聞舊事，可了解他人過往，可親歷那些年發生的大事；利用「閻浮燈」超度流蕩世間的亡魂，解開一個又一個怨念；用「赤羽金令」尋找野外被標記的怪物，開啟防止怪物逃跑的結界，通過單人或者組隊的方式戰鬥，即可收伏妖魔。

值得一提的是，遊戲中水流風吹、花鳥蟲鳴有非常真實的音效，販夫吆喝、NPC對白，都有專門的語言配音，其中更是邀請到知名CV吳磊、謝添天、夏磊等人，為NPC做了非常精彩的配音演繹。

趣味數據，感受修仙者的熱情

本次「凌雲內測」，我們從以下方面統計了一些趣味數據：挖寶、男女玩家的比例、各職業創建比例、部分妖怪被擊殺數，讓我們從這些數字層面，感受下廣大仙家弟子的修仙熱情。

截止7月24日，部分統計數據如下：

看來有寶貝的地方絕對有挖寶團出沒，大家熱衷挖寶的熱情有增無減。要說妖怪里人氣最高的還是「呱大壯」，要不然為什麼這麼多人專程去找它「切磋」呢？估計下次再去找它的時候，它要說：「呱呱，你們這些又醜又凶的妖人，不和你們做朋友了，你們欺負我，我要告訴媽媽！」

在遊戲的男女玩家比例方面，男生的比例大於女生，比女生高出12%。而三宗六派的職業比例方面，御劍小哥哥和小姐姐穩穩坐一哥一姐位置，斬風和妙法旗鼓相當位居第二，天罡一身颯裝派第三，而咒隱和司命比肩，排在第四。

提升與優化，諸多新玩法一一呈現

整體上而言，眾位仙家弟子願意跟從主線任務一步步進行探索，在提升自己實力的同時，喜歡嘗試新的玩法。在本次「凌雲內測」期間，玩法方面，新增「浴日光陣」、「真實之境」、「鬥戰狂沙」等玩法；任務推進去繁存簡，節省玩家遊戲時間；可使用「閻浮燈」在離魂狀態下收鬼捉妖等等。

優化與提升離不開諸位仙友的建議和意見，以之為參考，結合遊戲中有待提升的地方，制定一系列的計劃，相信在今後《古劍奇譚網路版》會越來越好。

踴躍獻策，開誠布公與君同行

仙友們還積极參與到我們在微信、貼吧、微博、官方論壇等開啟的「建言獻策」專欄，這些建議和意見中肯真誠：給六個職業的小建議，給捏臉系統的些許看法，給拍照系統提出很多萌萌的想法等等。

對於大家反映的問題，我們將納入到在後續的工作計劃中，對於我們的不足和有待提升的地方，開誠布公和大家一一探討。

嶄新起點，不刪檔測試即將到來

「凌雲內測」即將圓滿結束，在與眾位仙友一起測試的這近一個月里，《古劍奇譚網路版》項目組做了：啟動不影響仙友們遊戲的不停機熱更新、開啟24小時在線客服諮詢、發佈在線公告、記錄遊戲數據、匯總仙友們的建議等等工作，正是有眾仙友的參與這所有的工作才能順利進行，為下次的不刪檔測試提供了寶貴的經驗。

本次「凌雲內測」是開啟不刪檔測試的一個起點，屆時歡迎仙友們和我們一起開啟新征程。開啟的具體時間，歡迎大家關注我們官網的新聞動態。

更多資訊，歡迎關注《古劍奇譚網路版》的官方微信和微博。

【關於網元聖唐】

網元聖唐秉持「用快樂的方式傳承中國傳統文化」核心理念，旗下現有上海燭龍、北京九鳳、翔躍信息、呈祥影視以及推趣世紀五家全資子公司。《古劍奇譚》系列第三代單機遊戲《古劍奇譚三：夢付千秋星垂野》及客戶端網路遊戲《古劍奇譚網路版》預計將於2018年上市推出。

【關於上海燭龍】

上海燭龍信息科技有限公司（Aurogon Info&Tech (Shanghai) Co., Ltd.）是遊戲軟體業內資深人士所組建的遊戲研發公司。上海燭龍立志於民族遊戲精品的研發，力求打造最好的中文RPG遊戲，樹立華人次世代遊戲的典範。以通過遊戲這種方式弘揚中華文化，並以此為展示自己理念的渠道。目前，燭龍團隊正有條不紊地推進《古劍奇譚》品牌系列產品研發，持續雙向發展單機與網游作品。