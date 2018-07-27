原標題：畢盛投資在國內成立外商獨資私募，景順長城原副總任法人 |新京報財訊



新京報快訊(記者王全浩)7月27日，記者自基金業協會獲悉，畢盛(上海)投資管理有限公司已在近日備案成為私募證券投資基金管理人，註冊資本1000萬美元，實繳比例25%，屬於外商獨資私募。

據畢盛官網披露，畢盛投資是畢盛資產管理有限公司在中國大陸的全資子公司。畢盛資產成立於1995年，是一家總部位於新加坡的基金管理公司，公司的資產管理規模從初期的1000萬美元逐漸增長到31億美元。畢盛資產在2012年、2014年先後拿到QFII、RQFII資格，目前QFII業務擁有2.3億美元額度，RQFII業務擁有15億元人民幣額度。

基金業協會披露的信息顯示，畢盛投資是畢盛資產管理有限公司在中國大陸的全資子公司。其法定代表人/執行事務合伙人(委派代表)為謝生。

據公開資料顯示，謝生曾先後任職於加拿大楓葉銀行、加拿大道明資產管理公司，2004年回國后加入公募行業，曾出任嘉實基金渠道發展部總監，後轉任湘財荷銀基金首席市場官、富國基金總裁助理、民生證券副總裁等職，2013年3月，謝生加入景順長城基金任職副總經理，分管銷售。2015年從景順長城離職。

編輯：楊梓銘 校對：王心