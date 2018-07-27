原標題：B站全面內容整改：審核人員增加一倍 擴招「風紀委員會」 |新京報財訊



新京報快訊(記者 白金蕾 實習生 游佳影)7月27日，彈幕視頻網站bilibili (下稱：B站)發佈進行全面內容整改的公告，並宣布三項措施。此前，B站被網信辦等多個國家部門約談，並被處罰和要求整改。

B站發佈公告中，確認了受約談、處罰及被要求整改的信息，並稱將進行檢討和反思，並就此做出三項整改措施。

具體而言，B站將認真落實相關處罰決定，嚴格按照要求對全站內容進行整改;重點加強網站審核團隊的建設，擴編一倍以上審核人力;將通過加強「風紀委員會」機制，發動用戶對內容和社區進行自查自清，目前嗶哩嗶哩的「風紀委員會」已累計招募3.6萬人，並將持續擴大規模。

7月26日，國家網信辦會同工信部、公安部、文化和旅遊部、廣電總局、全國「掃黃打非」辦公室，開展網路短視頻行業集中整治。該整頓針對當前網路短視頻格調低下、價值導向偏離和低俗惡搞、盜版侵權、「標題黨」突出等問題。其中，內涵福利社、夜都市Hi、發你視頻等3款網路短視頻應用被依法關停;B站、秒拍、56視頻等16款網路短視頻平台相關負責人被約談，並對其中12款作出應用商店下架一個月處理，下架時間從7月26日10時起。

受上述約談消息影響，B站26日股價跌幅一度超過10%，后跌幅收窄，收盤跌幅4.42%，收美股12.77美元，盤后股價微漲0.63%，收美股12.85美元。

此前，3月22日新聞出版廣電總局下發的《關於進一步規範網路視聽節目傳播秩序的通知》，也對B站的「鬼畜文化」造成了較大的影響，並間接影響到了B站因此獲得的流量。通知要求，禁止非法抓取、剪拼改編視聽節目的行為，嚴格管理包括網民上傳的類似重編節目，不給存在導向問題、版權問題、內容問題的剪拼改編視聽節目提供傳播渠道。

編輯：楊梓銘 校對：王心