原標題：尷尬的兒童性教育：家長羞於啟齒，學校課程空白



中新網北京7月27日電(楊雨奇)從女更衣室能否讓男童進入的討論，到疑男童摸臀與家長爭執事件，一段時間以來，有關兒童性觀念、性教育的話題再度進入公眾視野。對於成長中的孩子，家長為何羞於啟齒談性？在中小學教育中，學校為何「談性色變」？

資料圖：山西一小學舉行開學儀式。武俊傑 攝

資料圖：山西一小學舉行開學儀式。武俊傑 攝

你對孩子的性教育是否缺失？

近日，一名在上海迪士尼樂園遊玩的年輕姑娘和另一名8歲男孩的母親上了新聞熱搜。網傳視頻中，兩人因為年輕女孩質疑8歲男孩摸其臀部而起爭執。

按照上海浦東公安分局度假區公安處的事後通報，這名8歲男孩疑因擁擠與女遊客發生肢體觸碰，女遊客與孩子母親發生口角爭執，繼而引發肢體衝突。經調解，雙方當事人達成諒解，孩子母親賠償女遊客1000元。

此事一出，「熊孩子」的話題再度引發討論——孩子的摸臀行為是否是有意為之？不到10歲的年紀是否已經具有性意識？母親對孩子的「性教育」又是否缺失？

實際上，近來網路中關於兒童「性觀念」的爭議話題不斷。上個月，一則關於媽媽們常帶小男孩進入女更衣室的新聞也曾引發熱議。

一些女性網友紛紛吐槽自己有過同樣的經歷，在公共浴室或游泳館更衣室，在小男孩面前換衣服確實感到不適，還有網友甚至在網上曬出自己曾被小孩子「騷擾」的經歷，呼籲大家不要低估孩子的「性觀念」。

「孩子並不像家長想的那樣白紙一張，對性的好奇和探索欲是與生俱來的。」長期從事兒童性教育工作的胡佳威對記者稱，在當下豐富的信息環境中，孩子對性知識的接觸比過去更早、更多。

胡佳威說，這個問題作為家長不可迴避，而應主動解釋孩子的好奇心，並和他一起探索，告訴他社會規範，什麼能做，什麼不能做。

資料圖：合肥市一所小學開展針對女學生的「性侵防範教育課」，提高學生們的防範意識。 中新社 發 張婭子 攝

資料圖：合肥市一所小學開展針對女學生的「性侵防範教育課」，提高學生們的防範意識。中新社發 張婭子 攝

家長苦惱：電視裡的接吻畫面，該不該讓孩子看？

兒童性教育，這是個老話題，然而，最近接二連三的熱點事件還是讓公眾在討論，面對「熊孩子」的性觀念問題，作為家長，到底應該如何做？

家住上海的李佳雯女士，她兒子今年已經6歲了。李佳雯對記者說，日常生活中，每當電視裡播出接吻畫面時，她不知道該不該像她小時候被父母蒙住眼睛那樣，也遮住孩子的眼睛不讓他看。

在李佳雯看來，6歲還不是讓兒子接受性啟蒙的最佳時機。「萬一過早萌發性行為的好奇心，這並不是一件好事情」。

李佳雯表示，自己的孩子從小好奇心就重，「給他洗澡時他盯著我的胸，問我為什麼他的胸前就平平的」。面對這樣的問題，李佳雯總是用「長大你就知道啦」來搪塞。

李佳雯的困惑不是個例，據她解釋，在她所居住的小區里，其他媽媽們也並不知道該如何回答這些「敏感問題」，大家在小區微信群里都喜歡把孩子們這些「胡話」曬出來，問大家該怎麼辦。

「都知道對孩子進行性啟蒙是非常重要的事情，但是該如何把這些常識，用恰當的語言，在恰當的時間講給孩子聽？」李佳雯不解。

資料圖：2015年9月22日晚，四川文理學院新學期的一門選修課——性健康教育課開講，當晚原本可坐50人的教室爆棚。鍾欣 攝

資料圖：2015年9月22日晚，四川文理學院新學期的一門選修課——性健康教育課開講，當晚原本可坐50人的教室爆棚。鍾欣 攝

教師呼籲：「性教育」課本待普及、教學內容需拓寬

面對成長中的孩子，關於兩性問題的尷尬不僅體現在家庭中，學校里，老師們如何給孩子們教授性知識，對於兒童性教育來說似乎顯得更為重要。

董文瑤目前在成都一所小學任教，她是一名有19年執教經歷的老教師。常年與孩子們在一起，對於少年兒童成長髮育過程中遇到的兩性問題，她有相當豐富的觀察和體會。

「比如，常看見一年級的小男生悄悄摸一下同桌小姑娘的臉，我作為老師，當然知道他很單純，但我還是會告訴他，女孩子的臉不能隨便摸。」董文瑤說。

按照董文瑤的觀察，孩子到了5年級以後，班上「緋聞故事」就會多了起來，學生們傳紙條，說著誰喜歡誰，這些現象在校園裡已不是新鮮事。

董文瑤介紹，目前成都大部分小學也未開設性教育課程，在董文瑤所在的學校里，小學生6年裡上過的性教育課不超過3節，且這些課都是把性教育內容夾雜在思想品德課里，內容也只是教孩子如何自我保護。

「至少在我從業的19年裡，我並未感覺性教育在小學課堂上有太大提升，增設這門課程，我覺得非常有必要。」董文瑤說。

在甘肅平涼的一所中學，閻蓉(化名)老師對此也頗有同感。閻蓉告訴記者，如今出現早戀現象的學生年紀越來越小，「學生們從網路得到的信息越來越多，大家對性知識的接觸也越來越低齡化。」

閻蓉稱，自己所帶的初中班級也未開設性教育課程，也沒有專門教材，只有生理衛生課上有所提及，她建議，性教育應該從小學高年級開始設立專門課程。

資料圖：重慶一幼兒園開展性教育讓孩子感受母愛。 中新社 發 孟幻 攝

資料圖：重慶一幼兒園開展性教育。中新社發 孟幻 攝

專家：兒童性教育，絕不是簡單的「防火教育」

實際上，對於中小學生的性教育，2011年，國務院印發的《中國兒童發展綱要(2011-2020年)》就明確要求「將性與生殖健康教育納入義務教育課程體系」。不過，無論是從教師的反饋，還是各地有關兒童性教育的報導來看，校園內的性教育似乎都成效不佳。

對此，在華中師範大學性學專家、中國性學會性教育專委會委員彭曉輝看來，兒童性教育沒有取得良好效果的另一層重要原因是家長和老師還「不懂性」。

彭曉輝提出，家長之所以「談性色變」，原因即在對「性」的認識還停留在很淺層的理解之上。「很多家長以為性教育就是告訴孩子學會保護自己不受侵害就行，而實際上性教育的內涵非常豐富，它絕不是孩子簡單的防火教育。」

對此，胡佳威也提出，孩子的性教育是一個廣闊的概念，不僅要在幼兒期帶孩子了解自己的身體，建立性別意識，學會保護自己，更應該在後期幫助孩子樹立良好的價值觀，學會和異性正確相處，把性看作美好而非羞恥的事物。

而作為學校，在彭曉輝看來，學校層面應對教師進行性教育教學的技能培訓，按照國家層面的文件要求，把性教育課程開設起來。(完)