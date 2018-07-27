原標題：額敏縣駐村工作隊為群眾舉辦法律知識專題講座



亞心網訊(通訊員 瑪合帕勒)為進一步弘揚憲法精神,貫徹落實十九大法治理念,切實加強村民的知法守法意識,近日,額敏縣種子管理站駐闊什比克良種場江格孜塔樂村工作隊邀請上戶鎮司法所幹部利用農牧民夜校時間對村民進行法律知識專題講座。

講座中,司法幹部向大家重點講解了《人口與計劃生育法》、《民法》、《社會治安管理處罰法》、《婚姻法》等與居民生活息息相關的法律法規知識,通過列舉真實的法律案例對群眾在日常生活中經常遇到的法律問題逐一進行分析,讓居民更加容易理解。

活動中,居民聽得津津有味,現場學習氛圍非常熱烈。工作人員還向群眾發放《憲法宣傳手冊》、《法律援助手冊》等資料40餘份。

此次活動為農村送去了一場法律盛宴,強化了村幹部和村民的法律意識,樹立了憲法法律的權威,在當地營造了一種辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的法治氛圍,獲得了良好的社會效果。