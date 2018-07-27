原標題：新疆阿拉山口市代表團一行赴黃交流考察 深化交流 加強宣傳思想文化共建



亞心網訊（通訊員 巴·金夢）25日下午，新疆阿拉山口市代表團來黃交流考察座談會舉行。市委常委、宣傳部部長胡勇政參加座談會。

會上，阿拉山口市委常委、市人大常委會黨組書記、主任、市委宣傳部部長托·鐵木爾介紹了該市經濟社會發展情況。他表示，這次代表團來黃參觀考察了部分縣市區，收穫很大，將把黃石的好做法和經驗帶回去，給邊疆的經濟社會建設，特別是宣傳文化事業以指導和借鑒。他對黃石在宣傳推介阿拉山口市方面所做的工作表示感謝，希望兩市能在宣傳、文化、體育、旅遊等各領域進一步深入展開合作。

胡勇政介紹了黃石宣傳文化戰線的相關情況，並對我市的人文歷史、高質量發展等情況進行了介紹。胡勇政表示，黃石在對口支援阿拉山口市建設工作中，要始終保持強烈的政治意識，齊心協力培厚各民族一家親的感情，構建中華民族共同體。他強調，宣傳思想文化共建的意義重大而深遠。要在人力資源、人才培養、設備保障等方面，盡最大努力進行支援共建。相關市直部門要深入細緻做好與阿拉山口相關部門的對接工作，把對口支援的政策落到實處。他指出，兩市要加強人才交流、情感交流、文化交流和民族交流，推動實現共同繁榮、共同發展。

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