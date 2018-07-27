原標題：新疆阿拉山口綜合保稅區簽約4.5億元輕質油管道項目



亞心網訊（通訊員 陳海霞）7月26日，阿拉山口綜合保稅區管理委員會與克拉瑪依非創飛管道有限公司簽約4.5億元輕質油管道項目。簽約儀式上，阿拉山口綜保區管委會副主任沈巍與克拉瑪依非創飛管道有限公司法人代表楊憲宇簽約。阿拉山口招商、商經部門相關領導出席了簽約儀式。

該項目全部建成投產後，管道運輸費用每年收入1.6億元以上，稅收每年2500萬元以上，帶動就業近50人。克拉瑪依非創飛管道有限公司法人代表楊憲宇表示，經過前期實地考察，認為阿拉山口作為「一帶一路」上的關鍵節點，擁有著不可比擬的陸路口岸和綜保區政策的疊加優勢，是投資的「聚寶盆」，同時在阿拉山口註冊了公司(阿拉山口非創飛管道服務有限公司)，相信本著誠信、共贏的原則，將力促投資項目實現早開工、早投產、早達效。