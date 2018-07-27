原標題：額敏縣上戶鎮教學點喜收一份「厚禮」



亞心網訊（通訊員 王芳）近日,額敏縣上戶鎮庫爾布拉克片區教學點喜收一份「厚禮」。額敏縣國土資源局駐上戶鎮庫爾布拉克三、四村工作隊向學校捐贈了30套嶄新的課桌椅及4套教師辦公桌椅。

額敏縣上戶鎮庫爾布拉克片區教學點現有一至三年級3個教學班,學生近30人,課桌椅是九十年代時使用的,非常破舊,四個孩子使用一張桌子,學生上課寫字十分不便,為改善學校辦學條件,工作隊積極同村「兩委」對接,由工作隊和村隊共同籌措資金1.2萬元,為該教學點購置課桌及教師辦公桌椅。解決了師生課桌椅不足和破舊的問題,有效改善了學校的辦學條件,為學生們創造了良好的學習環境。

新的課桌椅到位后,庫爾布拉克三、四村駐村工作隊和村「兩委」,將新的桌椅板凳送到教學點時。教學點校長李慧蘭說:「以前的桌椅非常的陳舊,而且不夠用,現在換上了新的桌椅,整個教室的面貌都不一樣了,特別感謝工作隊和村幹部們。」

駐村工作隊長蘇同軍說:「孩子是祖國的未來、祖國的希望,盡一份力量為孩子們改善教學的條件,學習條件,讓孩子們能更好的學習,是我們應該做的。」