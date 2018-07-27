原標題：【民族團結一家親】額敏縣唐爺爺和他的「兒子」



亞心網訊（通訊員 劉昊林 李文森）二十四年前,也斯哈特還是少年,跟隨父親來到唐儀平家打瓜地里幹活,父親跟他說:「兒子,這是爸爸最好的朋友,叔叔姓唐,以後你就叫唐爸爸。」那時候,他的普通話不怎麼好,雖然聽不懂,但一直在點頭,就這樣這一稱呼,他叫了二十多年,父親去世后,乾爸就成了爸爸。

額敏縣瑪熱勒蘇鎮吐普克爾村坐落在山腳下,這裏的村民淳樸、善良。村民唐儀平的「兒子」也斯哈特是個熱心腸、助人為樂的哈薩克族小夥子。他倆雖然沒有血緣關係,但是他們之間的感情早已勝過家人。

瑪熱勒蘇鎮吐普克爾村村民唐儀平說:「我和也斯哈特住在同一間房子。平時我們兩個都一起去放羊。中途到了飯點要不就是我先回家吃飯他看著羊群,要不就是他先回家吃飯我看著。我們是來回倒班,現在的我們就跟一家人一樣。」

也斯哈特是個勤快、有幹勁的年輕人,每年都承包上百畝土地進行耕種。2015年,由於種種原因,莊稼收成不好,也斯哈特貸款沒能及時還上,唐爺爺就把自己攢下來的積蓄交給他還貸款。

瑪熱勒蘇鎮吐普克爾村村民也斯哈特·海沙說:「我們大家都是互相幫助,我遇到困難還不了賬的時候,是他毫不猶豫的幫助我還了貸款。有時候大多數的活也都是他在干。現在我們兩個人在一起他就像我的爸爸一樣照顧著我。」

唐儀平和也斯哈特的故事只是瑪熱勒蘇鎮吐普克爾村民族團結的一個縮影。多年來,吐普克爾村各族群眾相互幫助、團結一心,譜寫著和諧發展的美麗樂章。

額敏縣瑪熱勒蘇鎮吐普克爾村宣傳員木爾都·也爾肯別克說:「像唐爺爺和也斯哈特這樣類似的民族團結故事有很多很多,他們家是屬於一個比較突出的例子。我希望我們村的民族團結的故事也越來越多,共同發展、共同富裕。」