原標題：額敏縣風沙地中織綠錦 開拓綠色致富路



亞心網訊(通訊員 柳鵬)盛夏時節,走在額敏縣康景農業專業合作社景觀樹種植區,滿眼的綠色晃得人漾眼。

「你們看,這千畝的林地,完全是一處天然森林氧吧,就像我們的『綠色銀行』,每年能給我們帶來可觀的經濟效益。」看著一棵棵枝繁葉茂的景觀樹,合作社負責人陳強感到很欣慰。

可是,有誰會想到,在16年前,這裏曾經是一片風沙成患的不毛之地。「是他付出了常人難以想像的艱辛,才讓這裏變成一道生態屏障。」額敏縣林業局造林股股長李雲波對陳強給予了這樣的評價。

用膽略實現夢想

陳強是額敏縣瑪熱勒蘇鎮克孜拉更村村民,2002年響應國家退耕還林政策,拿出家中所有積蓄,大胆承包了村處風口的1100餘畝閑置沙石地50年,開始了他生活中的另一種歷程——植樹。

人們都知道,強者認準的道路會永遠堅持走下去的。陳強也是這樣。

為加快造林進度,陳強全家齊上陣,克服風區多變的惡劣氣侯,每天自帶乾糧、午餐「陣地」,修路拉電、開荒修田、挖坑撿石、土壤改良、圍欄護地……,一家人辛苦兩年後,在沙石地上初步建成了「田」型「根據地」,陸續種上了11萬棵榆樹。

創業過程總是艱辛的。沒有水澆樹,陳強一邊申請打井,一邊和家人從3公里之外的河壩挖渠引水;剛栽的樹苗風易吹到,陳強就給每棵樹苗搭「支架」;地老鼠夜間吃樹皮,陳強白天給每棵樹苗穿「裙子」、放葯,夜間又拿著手電筒去巡視……,這樣沒日沒夜的苛護,使栽植的樹苗終於挺直了腰桿,發出了新芽,成活率達98%以上。

到2013年,陳強共投入造林資金300多萬元,由於植樹造林投資多,見效慢,因此,他欠下了許多債務,日子過得十分困難。「當時有人出價800萬元要接管,我們都未轉讓,仍四處向親戚朋友借錢、貸款,繼續為家園增色添綠。」說起幾年前的景象,陳強至今記憶猶新。

精誠所至,金石為開。經過16年的苛護,昔日光禿禿的1100餘畝沙石地終於披上了茂密郁蔥的「綠裝」,每年秋季來臨,還引來很多飛禽來此過冬,時不時看到頻繁出沒的野兔、野雞等野生動物和林空高飛低旋、婉轉啼鳴的一群群黑頸鶴、斑頭雁,構成了一幅靚麗的風景。

用綠色建造銀行

辛苦的播綠使當年風口沙石地變成一道令人稱奇的風景,陳強那飽經風霜的臉上也被風雨歲月刻上了一道道皺紋,但雄心勃勃的他並未在事業前進的征途中劃上滿意句號,而是更加激起了他的昂揚鬥志。

為將合作社的景觀樹變成「搖錢樹」,切身體會到科技重要性的陳強開始四處學習苗木培育方面的知識,併購買相關書籍為自己「充電」,日積月累,他學會了提高景觀樹「身價」的許多「道道。」

2014年,陳強成立了額敏縣康景農業專業合作社,在景觀樹種植區安裝了滴灌,補植補栽一些蘋果、桃樹等經果林和大小葉白蠟、紅葉海棠、夏橡等景觀樹種,並在樹下套種苜蓿、果菜,生態環境中養殖雞鴨鵝,成功揭開了合作社防風治沙新的一頁。

機遇是為有準備的人提供的。2015年春天,陳強在內地「取經」期間,學到樹木嫁接技術,回來就對三分之一的樹木進行了多種嫁接,經過4年精心管理,變成了粗具規模的金葉榆、裂葉榆、長枝榆、黃榆等「顏值」景觀樹,從此使合作社景觀樹種植區達到26個珍貴樹種、12萬余棵,成為轄區規模最大的景觀樹種培基地和供應基地,既為家鄉營造了良好的生態環境,讓群眾共享「綠色福利」,又成為他取之不盡的「綠色銀行。」

「去年,銷往伊犁、克拉瑪依、奎屯、奇台等地的1000多棵珍貴樹種,每棵賣到800—1100元,初次從良好生態中掘到『真金白銀』,實現了綠化美化和增收雙豐收。」談到近年景觀樹木銷售狀況,陳強毫不掩飾目前紅火的生意。

植樹催濃春意,播綠造福後人。「為延伸產業鏈條,讓『綠色經濟』循環起來,今年秋天,合作社在景觀樹種植區種植100畝文冠果,並套種油用牡丹,還打算利用林地的有利條件建一個養牛場,養殖100餘頭安格斯肉牛,走無公害種、養、育、接、景、摘於一體的生態發展之路,帶動更多的村民脫貧致富。」憧憬美好未來,陳強信心滿懷。

用愛心服務社會

如今,陳強對大樹、名木古樹移栽、樹體輸液、樹木病蟲害的防治,都有了獨到的見解和研究,但他卻沒有忘記鄉里鄉親。誰家有困難,誰遇上了麻煩,他都會伸出援助之手。

2012年,村民張明元在陳強帶動下承包100畝沙石地種樹,由於不懂景觀樹金葉榆嫁接技術,陳強既免費提供嫁接苗,又毫無保留地把嫁接經驗告訴了他,果樹成活后,有一段時間病蟲害嚴重,打藥效果不佳,陳強知道后,不僅專程托朋友從內地為他代購特效殺蟲劑,還手把手地幫他根治了金葉榆「頑症」。

今年,張明元也試著經營起了景觀樹,從客戶到銷售,陳強全程精心指導,每棵樹賣到300多元。談及收穫,張明元喜不自禁:「能有這樣的收入,多虧了陳強的支持,他就是我的『綠色銀行行長』。」

「在合作社的帶動下,目前已有賈修報、吳立新、范遵同等6家林業戶栽上陳強免費提供的2萬多棵(價值1.8萬元)景觀樹苗,享受到免費技術服務和產品聯銷,發展種植面積500多畝,和張明元一樣賺到了票子。」克孜拉更村村委會主任彭景瑞介紹說,同時帶動全村發展經濟林、景觀林等多處林帶5000多畝,為村民們開拓了一條綠色致富道路。

陳強對「同行」慷慨解囊,對社會群眾也是鼎力相助。來自安徽的趙非夫婦初來額敏打工,生活遇到難題,陳強提供護林員就業崗位,每天有了340元的固定收入。由於陳強對打工人員按天付工資,他的合作社也成為了農村富餘勞動力轉移的就業基地,僅去年就為季節務工人員支付了30多萬元工資,實現了經濟效益和社會效益的雙贏。

不僅如此,陳強還為家鄉做力所能及的事情。今年春天,陳強看到當初出資5萬多元所修的8公里砂石路面被車壓壞,又用自家車輛拉了60多車(價值1.5萬元)沙子鋪墊,還雇鏟車進行了平整。

面對社會的讚揚,知命之年的陳強並未放慢前進的腳步,他說:「還是那句話,干一片就要成一片,造林容易守林難,我現在更要抓緊一切時間,抓住有利時機,爭取把風口帶上的『綠色』延伸得更寬更遠一點,喚起更多的人愛綠、護綠、播綠,讓綠色布滿額敏大地,根植在每個額敏人心中。」