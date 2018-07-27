原標題：新疆霍爾果斯市：這裏的香菇肉厚形好，根本不愁賣



亞心網訊（通訊員 高錦雲 顧宏景 王曉鵬）進入7月下旬，霍爾果斯市伊車鄉伊車嘎善村食用菌園區香菇示範基地里一派繁忙的景象，這裏的第一批香菇已經進入成熟期，工人有的在給菌棒注水，有的正在採摘，十幾名當地的產業工人在各自的崗位上忙碌著。

伊車鄉利用產業發展扶持資金，與霍爾果斯沐禾農業科技開發有限公司聯合投資在伊車嘎善村打造了佔地40餘畝的食用菌園區香菇示範基地。 結合脫貧攻堅，推行「建棚經營提收益、用活政策增效益、園區村民同得益」的發展路子，帶動當地農戶脫貧致富。

目前建成的20座香菇種植棚已經全部投入使用，每個大棚可以擺放1萬個菌棒。據香菇示範基地負責人閆靜華介紹，基地與霍爾果斯金億貿易有限公司達成協議，由該公司負責銷售香菇。今年是香菇種植的第一年，可以把建棚的成本還完，每個大棚還可以收入3萬元左右，可以達到當年投入當年見效當年收益，是一個很好的精準脫貧項目。

「現在香菇的市場價格很好，批發價在10元-12元，這裏產出的香菇肉厚形好，根本不愁賣。我們只有將園區的利益和農戶的利益相結合，才能激發農戶們的積極性，才能創造出更好的經濟效益。」閆靜華說。

據伊車鄉鄉長管金忠介紹，園區提供成型菌棒，對種植戶全程提供免費技術培訓、推廣服務，農戶只負責日常管理。現在已經完成了40多名產業工人的培訓，貧困戶可享受每個菌棒一元錢的優惠價格，伊車鄉周邊有幾萬畝果園，菌棒的原材料也可以就地取材，下一步計劃把基地輻射到周邊的村隊，形成食用菌基地+香菇加工基地+收儲交易基地，把伊車鄉打造成為在伊犁州具有重要影響力和品牌美譽度的「香菇之鄉」。