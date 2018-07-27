原標題：額敏貧瘠地種出俏銷「金豆豆」孕出「大產業」



亞心網訊（通訊員 柳鵬 唐箐）盛夏,正是額敏大地的鄉村美麗而忙碌的時節,而對闊什比克良種場闊什比克村來說更是一個喜悅的收穫時節。

近日,種植戶邱志強的綠色無公害蔬菜種植基地內,隨著土豆收穫機將碩大飽滿的土豆翻出土壤,就被上門收購的客商裝車運往各個農貿市場,現場一派繁忙景象。

「有機土豆地頭俏銷,這在過去是少見的。」手裡掂量著剛出產的新鮮土豆,闊什比克村黨支部書記張友誼心裏美滋滋的。他說,過去村裡主要種植小麥、玉米,一畝地一年下來掙個五六百元。

2016年,場黨委決定從特色產業種植上尋找突破口,經過考察調研,從內地引進了「荷蘭15號」有機土豆種植技術,並將闊什比克村的1050畝貧瘠地進行流轉,村民邱志強當年競標成功后,投資400萬元拉電、裝滴灌、邀請專業技術人員土壤改良,打造成闊什比克良種場綠色無公害蔬菜種植基地和科技示範田,依據自然條件錯時種植各類蔬菜和260畝「荷蘭15號」有機土豆,為提前上市贏得了時間。

據邱志強介紹,「荷蘭15號」有機土豆一直被營養學家稱讚為「第二麵包」、「地下蘋果」,深受客戶青睞。這不,剛一收穫,就被克拉瑪依、奎屯、石河子等地經銷商按簽約預定的(不論個頭大小每公斤2.5元)價格拉走了,從已收穫的90畝來看,每畝收入3000多元沒問題。

貧瘠地種出的土豆變成了「金豆豆」,邱志強心裏樂開了花,一個勁兒感慨:「學科學用科學就是不一樣!」他說,土豆畝產效益是農作物的2倍,還不愁賣,之後要註冊商標,成立土豆產銷合作社,實行網上營銷,為村民蹚開致富路。

對此,闊什比克良種場黨委決定下活這盤大棋,依託得天獨厚的地理、氣候及土壤優勢,明年在每個村發展10戶示範種植戶,讓村民嘗到甜頭,再大面積推廣種植,讓「小土豆」孕育出「大產業」,變成農民致富的「鐵杆莊稼」。