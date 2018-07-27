原標題：滿集網董事長曹春林當選「重慶市優秀民營企業家」



？？？？7月26日，「全市民營經濟發展大會精神學習貫徹會」在市工商聯舉行，會上，滿集網董事長曹春林被授予 「重慶市優秀民營企業家」稱號。

？？？？曹春林，現任德源集團、滿集網、滿邦科技、滿助科技、滿惠科技公司董事長，重慶市工商聯（總商會）副會長，重慶市青年企業家協會常務副會長。

？？？？在企業經營方面，曹春林順應互聯網發展新時代，積極創新產業模式，2015年開始涉足互聯網行業，先後成立全球化綜合性互聯網電子商務平台——滿集網（manjiwang.com）、專為企業和政務機關信息化建設提供一體化智能解決方案的滿惠科技(manhuisoft.com)、助推實體企業踐行「互聯網+」戰略的滿邦科技以及從事雲計算、大數據分析、人工智慧、移動互聯等新興技術研究的滿助科技，互聯網生態系統及產業互聯網集團初具雛形。基於此，集團各公司實現了整個產業鏈（研發、生產、交易、流通、售後等各個環節）的互聯網化，全面實現了從協同辦公、過程管控、財務管控、風險管控等方面的智能高效管理，大幅提升了內部工作效率、對外服務能力和市場競爭力。

？？？？曹春林表示，此前召開的全市民營經濟發展大會讓他備受鼓舞，強烈感受到民營經濟發展的「春天」又一次到來。此次有幸獲得「重慶市優秀民營企業家」稱號，更是對自己的肯定與鞭策。接下來，他將和集團上下齊心，做到抓住精髓、領會透徹，將大會精神積極貫徹落實到企業的實際發展中去，擼起袖子加油干，加快產業調整、產業融合的步伐，為重慶市民營經濟的發展獻出自己的一份力量。他表示，未來，集團將進一步加快和拓展各產業與互聯網的融合深度和廣度，堅持傳統高新比翼齊飛，不斷引進優秀的信息化人才，促進集團更加專業化和智能化，再接再勵再創佳績，為國家實現「智造強國、智享生活」的宏偉目標添磚加瓦。