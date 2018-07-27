原標題：緊抓工會規範建設 長壽工業園區總工會召開企業工會業務培訓



？？？？華龍網7月27日12時訊（通訊員 殷銘聰）為進一步推進長壽工業園區基層工會規範化建設，提升工會幹部素質。7月25日下午，長壽工業園區總工會組織園區50家企業工會主席召開企業工會業務培訓會。

？？？？長壽區人大常委會副主任、區總工會主席李吉華，長壽區總工會常務副主席陳顯明，區總工會副主席廖霞、湯芹，長壽工業園區總工會主席王東出席會議。

？？？？ 培訓會上，長壽工業園區總工會主席王東總結彙報了工業園區總工會上半年工作情況，並對下半年工會重點工作進行了部署。區總工會相關領導分別就基層工會組織規範化建設、職工醫療互助保障、工會有關政策等工作進行了詳細講解。

？？？？李吉華指出，企業要明確建立工會組織的意義，理解工會工作的內涵。企業工會主要圍繞企業生產經營，維護職工合法權益，協調企業勞動關係，目的是推動企業和諧建設，促進企業健康發展。

？？？？李吉華強調，企業工會組織要創新工作思路，以黨建帶工建增強工會活力。整合各項資源，圍繞職工需求開展各種有益的活動，做好服務品牌，加強民主管理都是保證企業工會鮮活戰鬥力的重要措施。

？？？？李吉華要求，工會幹部要明確自己的職責，要有責任心和服務意識。在工作中不折不扣落實好各項政策，不斷加強學習，累積經驗，提高自身素質，為職工群眾排憂解難，工會幹部是最貼心的「娘家人」。

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