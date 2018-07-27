長壽工業園區組織應急救護知識培訓北京新浪網 (2018-07-27 13:13)
原標題：長壽工業園區組織應急救護知識培訓
？？？？華龍網7月27日12時訊（通訊員殷銘聰）為響應區紅十字會應急救護培訓「五進」活動號召，提高長壽工業園區企業職工應急救護能力。7月25日，長壽工業園區黨群服務中心組織園區40餘家企業開展應急救護培訓。本次培訓邀請到新市街道社區衛生服務中心進行現場指導。
？？？？培訓活動中，黨群服務中心的工作人員圍繞夏季如何預防中暑和中暑后如何急救進行了講解，新市街道社區衛生服務中心的醫生現場示範講解了心肺復甦的急救方法。
？？？？現場氣氛活躍，職工紛紛踴躍提問，老師耐心為大家答疑解惑。許多職工都深有感觸：「今天參加了這次急救培訓，感覺非常直觀實用，在今後遇到突發事故肯定能派上用場。」
？？？？ 長壽工業園區一直致力於為企業安全生產和職工生命健康提供保障，通過這次培訓，園區企業職工了解了更多的應急救護知識，掌握了基本的應急救護技能，提高了危急時刻自救與互救的能力，有效促進了園區和諧健康發展。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
《芸汐傳》粉絲見面會在京舉行 鞠婧禕看親密戲會害羞【北京新浪網】
第二屆CMA唱工委音樂獎揭曉 朴樹摘下年度專輯大獎【北京新浪網】
紅二代退休官員批評時政 被中紀委通報調查【中央社】
颱風「雲雀」將影響華東地區 西南地區多降雨【北京新浪網】
「胖遊客」越來越多 希臘愛情海的驢不堪重負？被壓脫皮！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》