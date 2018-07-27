原標題：長壽工業園區組織應急救護知識培訓



？？？？華龍網7月27日12時訊（通訊員殷銘聰）為響應區紅十字會應急救護培訓「五進」活動號召，提高長壽工業園區企業職工應急救護能力。7月25日，長壽工業園區黨群服務中心組織園區40餘家企業開展應急救護培訓。本次培訓邀請到新市街道社區衛生服務中心進行現場指導。

？？？？培訓活動中，黨群服務中心的工作人員圍繞夏季如何預防中暑和中暑后如何急救進行了講解，新市街道社區衛生服務中心的醫生現場示範講解了心肺復甦的急救方法。

？？？？現場氣氛活躍，職工紛紛踴躍提問，老師耐心為大家答疑解惑。許多職工都深有感觸：「今天參加了這次急救培訓，感覺非常直觀實用，在今後遇到突發事故肯定能派上用場。」

？？？？ 長壽工業園區一直致力於為企業安全生產和職工生命健康提供保障，通過這次培訓，園區企業職工了解了更多的應急救護知識，掌握了基本的應急救護技能，提高了危急時刻自救與互救的能力，有效促進了園區和諧健康發展。