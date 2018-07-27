原標題：「七彩假期 快樂童年」暑期看護班又來了



？？？？華龍網7月27日12時訊（通訊員 殷銘聰）7月中旬，長壽工業園區2018年「七彩假期 快樂童年」暑期看護班正式開班了，40多名職工帶著孩子到黨群服務中心報到參加第一次家長會。

？？？？家長會上，家長們簽訂了安全責任書，工作人員對孩子們進行了安全教育，長壽工業園區黨群服務中心專職副主任駱詩全要求家長與孩子要遵守看護班紀律，工作人員要加強對孩子的安全管理。

？？？？本次看護班由長壽工業園區黨群服務中心主辦，長壽區樂善社會工作服務中心承辦，地點設在長壽工業園區黨群服務中心，配置4名樂善社會工作服務中心工作人員擔任看護教師，1名黨群服務中心工作人員協助日常工作，為企業職工子女提供服務。看護活動從7月15日一直持續到8月25日，周一至周五，上午8:30到下午5:30。截至目前，已有53名外地職工子女報名。 企業職工如有需求，可以繼續報名參加。

？？？？長壽工業園區暑期看護班是長壽工業園區管委會關心職工生活，切實解決職工訴求的一項重要舉措。在總結去年暑期看護班經驗的基礎上，增設了安全教育、成長關愛、小品表演、少年說等活動安排，讓孩子們在老師的指導下完成團體活動，增強團隊協作能力，拓寬孩子們的交友面，讓職工子女們度過一個精彩紛呈而有意義的暑假。

？？？？長壽工業園區的發展離不開每一位職工的努力工作和辛勤付出，園區為企業職工子女開展暑期看護班活動，解決了職工的後顧之憂，使職工能夠安心工作，更好的為企業、園區的發展建設做出貢獻。

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