原標題：新疆霍爾果斯市召開2018年第一次群眾工作指揮部成員單位聯席會議



亞心網訊（通訊員 ？賈光耀）霍爾果斯市召開第一次群眾工作聯席會議，會議聽取8家單位的群眾工作彙報，對7-10月住戶工作進行再部署再安排，各成員單位主要負責人共35人參加會議。

會議指出各鄉(場)街道黨(工)委、市直部門(單位)黨組織要在「增加量、提高質、凝聚心」上下功夫，夯實主體責任，層層落實、傳導壓力，強化「重點抓、抓重點」，著重抓好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習宣傳工作;著重抓好各項群眾工作的部署要求，紮實開展好各項活動，全體住戶幹部最大限度的幫助群眾、發動群眾、凝聚人心、匯聚力量，要把群眾放在更加重要的位置，確保群眾工作有成效。

會議強調，7月至10月期間住戶工作是當前首要政治任務，各單位(部門)、各鄉(場)街道一定要提高政治站位、保持政治清醒、強化政治擔當，深刻認識當前群眾工作是貫徹落實自治區黨委中心工作的重中之重，切實把思想和行動統一到自治區、自治州和市委關於群眾工作部署要求上來，各鄉(場)街道、各部門(單位)要緊密結合實際，加強工作統籌，精心組織實施，廣泛開展「民族團結一家親」聯誼活動、「親情懇談會」、紅歌比賽等活動，通過組團式服務解決群眾的生產生活困難，增強各族群眾的幸福感、獲得感。

會議要求區(市)各部門、單位、鄉(場)街道、村(社區)要保持高度警惕，切實增強聚焦聚力總目標意識，嚴格落實群眾工作要求，7月份第二批次住戶結束后，要認真總結評比，並提前統籌安排好8月住戶工作計劃。村(社區)黨組織要及時梳理存在問題，積極跟進各類問題辦理情況，做好反饋，形成常態化、長效化機制。要用好《霍爾果斯市住戶積分制管理辦法》，加強對住戶單位、住戶幹部的監督，明確將為群眾解決實際困難等納入考核內容，實行住戶幹部積分考核與單位年度績效考核挂鉤。切實抓好暑期返鄉大學生服務管理工作，積極組織返鄉大學生開展愛國主義教育系列活動，做義工、整治鄉村環境等社會實踐活動，在村(社區)開辦各類特長培訓班學習。