原標題：新疆托克遜縣發展特色產業項目讓貧困戶插上脫貧致富的翅膀



亞心網訊（通訊員 李倩）「西克熱木·托克提，說說你的想法吧，明年你準備種什麼?」「我的想法和夏克爾大哥一樣，繼續種哈密瓜，今年6畝，明年擴大經營種10畝!」「好，那我給你登記上了!」一場為建檔立卡貧困戶謀發展的產業扶貧項目徵求意見座談會正在托克遜縣夏鄉工尚村村委會熱烈的展開。與此同時，托克遜縣各行政村都在召集村裡的建檔立卡貧困戶，對2019年產業扶貧項目庫建設開展座談討論，面對面徵集貧困戶發展產業的意願與計劃，為來年的脫貧致富產業發展提早謀划布局。

為進一步落實扶貧產業項目有效實施，紮實推進建檔立卡貧困戶脫貧鞏固提升工作，托克遜縣提早謀划，自下而上召開2019年產業扶貧項目庫建設工作會議。會議首先問計於民，按照社會效益優先原則及提升產業發展水平原則，結合貧困戶自身發展意願，在總結2018年扶貧項目工作的基礎上，將群眾最迫切、最需要的產業項目優先吸納入庫，力求入庫項目既適合本地發展實際又符合大多數貧困戶意願，確保入庫產業發展項目帶領貧困戶實現真正意義上的脫貧致富。

2018年上半年，夏鄉工尚村有35戶建檔立卡貧困戶發展種植156畝精品哈密瓜，除去投資成本，平均每戶貧困戶年純收益達到3280元/畝，一舉實現了脫貧致富。嘗到發展特色產業項目甜頭的貧困戶們，在此次的扶貧項目庫建設討論會上積極發言，紛紛表態明年還要繼續種植精品哈密瓜，一些貧困戶更是當場表示要擴大種植精品哈密瓜畝數，其他貧困戶也都根據自身情況申報了杏子、紅棗、孜然等特色農產品種植項目。最終，在村幹部們的積極引導下，經過與貧困戶面對面座談交流，工尚村有55戶建檔立卡貧困戶表示要在2019年繼續發展種植精品哈密瓜等特色農產品項目。「只要相信黨，跟黨走，在這樣的好時代、好政策下，靠自己勤勞的雙手一定能夠脫貧致富!」貧困戶西克熱木·托克提滿懷信心的說道。