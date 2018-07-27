▲北農總經理吳音寧日前在臉書粉絲團貼出一段動畫表示，依據現行規定，她沒有義務出席台北市議會接受備詢。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

北農總經理吳音寧日前表示，依據現行規定，她沒有義務出席台北市議會接受備詢，未來將不再到場，這項主張引發極大爭議。此外，吳音寧在財建部門質詢前在臉書分享一段動畫，清楚指出「依規定，總經理其實不需去議會備詢」，遭到「宅神」朱學恒暗諷「吳音寧真是堪稱公司治理史上的一個經典！」

吳音寧強調，依據現行規定，她沒有義務出席台北市議會接受備詢，引發外界熱議，北農遭北市市場處以「議員索資遲交」為由，開罰 115 萬元，但北農始終認為市府開罰無據，並無打算繳交罰款。

不過，吳音寧在財建部門質詢前一小時左右，於臉書粉絲團張貼一段動畫，內容指出「依規定，總經理其實不需去議會備詢」，並希望一切能夠「回歸制度」，解釋道「總經理沒去議會時都在幹嘛呢？」透露總經理的工作即是帶領北農打造公平、公正、公開的產銷平台。

對此，「宅神」朱學恒在臉書發表看法，笑稱「吳音寧真是堪稱公司治理史上的一個經典」，接著表示「她經營一家公司，董事長是台北市派來的，地是台北市的，大樓也是台北市的，主要收入也是台北市給的，名字裡面開頭就是台北兩個字，但她就是可以獨立建國成為一個北農國」。

朱學恒質疑，若經營績效不好、農產價格不穩，台北市長管不動她，董事長也管不動她；台北市要資料不給，罰錢也不爽交，直呼「完全是一方之霸啊！」痛批「拿納稅人的錢做動畫嗆股東，簡直他 X 的比民間任何一家公司的總經理還要大啊！」指出吳音寧敢如此行事，唯一的原因就是「總統挺她、農委會挺她、農陣挺她」，最後反問「張忠謀跟郭台銘需要總統挺才能經營嗎？」

▲吳音寧在財建部門質詢前在臉書分享一段動畫，清楚指出「依規定，總經理其實不需去議會備詢」，遭到「宅神」朱學恒暗諷「吳音寧真是堪稱公司治理史上的一個經典！」（圖／翻攝自朱學恒臉書）