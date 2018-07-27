原標題：新疆？鄯善縣本土題材電影《愛歸來》今日開機拍攝



亞心網訊（通訊員 古再麗努爾·芒尼科）7月26日，民族團結主題電影《愛歸來》在新疆鄯善縣開機。鄯善縣委副書記、教育黨工委書記尹立鑫，縣政府黨組成員、副縣長穆拉提.艾買爾出席開機儀式。

《愛歸來》講述了維吾爾族牧羊人卡德爾撿回一名漢族棄嬰，歷盡艱辛堅持把棄嬰養育成人的故事，彰顯了民族大愛、人性之美。棄嬰取名凱賽爾，長大後繼承了卡德爾大叔善良淳樸的品格，熱愛生活，嚮往自由美好的愛情，衝破了各種阻力，最終和阿娜爾古麗踏上了婚姻的紅地毯。凱賽爾生母韓冰在臨終之際，懷著贖罪的心理來幫助凱賽爾，卻在凱賽爾成功之時含笑離去。

凱賽爾的鄰居張建軍由國內著名演員石文中友情出演，曾出演《潛伏》《人間正道是滄桑》《偵察記》《青盲》等優秀作品。

年輕凱賽爾由中國內地演員張軒陽飾演，曾出演《明月幾時有》等影視劇。阿娜爾古麗由新疆新起之秀阿依古麗 · 阿不都拉飾演。她曾主演《夢開始的地方》《狄仁傑之幽冥道》《幸福家庭的煩惱》等影視劇。

導演由新疆電視劇藝術家協會副主席何立新擔任，曾參與攝製電影《軍醫》《默守的那份情》《阿曼尼莎罕》，電視劇《天邊的太陽》《西部風流》《支柱》等。

「這部影片力求將藝術性、思想性和教育性完美統一，是值得期待的一部電影。」何立新說。

何立新表示，該劇根據發生在鄯善縣的民族團結真實故事進行深度創作，再現了新疆各族人民在中國夢的偉大征程中團結進取、互幫互愛的感人場景，展現了新疆各族人民像石榴籽一樣緊緊抱在一起的美好畫面。

鄯善鎮巴扎村蒲昌街道是鄯善著名特色村寨，村寨古樸的建築、特色生土外牆，造型各異建築風格、典型的鄯善民居，吸引眾多遊客前來觀光遊覽，蒲昌街道為《愛歸來》電影主要拍攝地。