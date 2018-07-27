「你點我檢」 2.0版本上線 餐飲企業首次納入檢測範圍

千龍網北京7月27日（記者 傅昱佳）3萬條百姓食品檢測訴求，定向快檢食品1530件，覆蓋轄區200餘家大型商超、市場及便利店……7月27日，在「你點我檢」平台上線一周年之際，東城區食藥局公佈了該平台上線后的運行情況，同時發佈「你點我檢」2.0版本。

北京東城區食葯監局在微信上開通「你點我檢」平台自2017年7月28日上線以來，市民參與熱情極高，截至目前，收到了3萬條百姓食品檢測訴求，定向快檢食品1530件，覆蓋轄區200餘家大型商超、市場及便利店，涉及農殘、瘦肉精等20餘種檢測項目。

「有時候我們自己去買的食品，看著顏色或者品相哪裡不正常，就會有些擔心，以前會送到食葯所或社區監測點檢測，現在在家動動手指，就可以上傳自己的不安心，不用自行前往，咱們東城食葯部門的工作人員就會去幫我們檢測。」一位「你點我檢」平台的忠實粉絲告訴記者，自從有了「你點我檢」，不僅讓我們老百姓吃起來安心，還真真切切地參與到了監管中，實實在在地了解食品安全狀況。

此次，東城區食葯監局根據百姓訴求進行調整升級，發佈「你點我檢」的2.0版本。

據了解，2.0版本有兩大變化，一是根據百姓一年來的點擊需求，對商超檢測項目進行細化，例如將蔬菜細化為白菜、油菜、芹菜及其它蔬菜，包括肉類、水產品等項目都進行了細化；二是將「你點我檢」平台逐步延伸至餐飲業，每個街道已經完成10個「陽光餐飲」單位的有效添加，針對餐飲單位的餐飲具潔凈度、消毒液配比、食用油、蔬菜等項目開展「你點我檢」，餐飲單位每個季度更換一輪，檢測頻率和公示渠道與商超保持一致。在每月公示時，除了公示結果，會將抽檢過程拍攝成小視頻在公示頁面發佈，在接受百姓監督的同時，實現食品安全知識動態科普。

東城區食葯監局副局長馮典告訴記者，「通過對全年後台數據的綜合分析，了解到東城百姓比較關注的食品種類，為我們的日常監管提供了有力參考。我們希望藉助這樣一個『互聯網+』平台來推進食品安全監管，能夠更及時回應社會關切，給消費者釋疑解惑，滿足廣大消費者對食品安全的知情權，並且通過自我感知，調動起群眾參與食品安全監管的積極性，增強監管部門與群眾的互動性，共同推進食品安全工作。」

在活動現場，東城區食葯監局設置「你點我檢」專區，由工作人員根據平台一周年數據分析結果，選取點擊排名靠前的家樂福廣渠門店、東單菜市場、特吉特市場等8家商超市場，分別採買專注度前五的食品帶到現場進行檢測，五種食品檢測項目分別為蔬菜中的農藥殘留、水產品中的甲醛含量、食用油中的酸價和過氧化值、食用鹽中的碘含量和奶製品類中的三聚氰胺。

除了「你點我檢」模塊，工作人員還對東城區「餐飲業品質提升」成果進行了展示，PPT、展板和解說的有效結合，使轄區百姓對「陽光餐飲」工程建設情況、餐飲單位「廁所革命」推進情況及「餐飲示範單位」打造進展都有了一定的了解。同時還設立了闢謠展板區、營養專家諮詢台，科學解釋了一個個聳人聽聞的食品謠言，提示公眾在遇到類似傳言的時候，不信謠、不傳謠，從而提高對食品謠言的辨識能力，掌握科學飲食知識。

據了解，此次「你點我檢」上線發佈一周年專場宣傳活動也是東城區2018年食品安全宣傳周的重要組成部分，今年的食品安全宣傳周已經走進轄區17個街道開展系列宣傳活動近30場，並開設了「食品藥品安全監控中心開放日」、「人大代表、政協委員參觀『陽光餐飲』」等專題活動。