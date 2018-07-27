新華社倫敦7月26日電 英格蘭公共衛生局日前發佈一項調查結果顯示，英國10到11歲兒童中的嚴重肥胖率達到4.07%，每25名兒童中就有1人嚴重肥胖，達到有記錄以來最高水平。

這項調查分析了2006年至2007年以及2016年至2017年兩個時間段收集的兒童身高和體重數據，涉及超過100萬名本地兒童，他們當時都處在4至5歲和10至11歲兩個年齡段。在兒童標準身體質量指數（BMI）百分比曲線圖中，當一名兒童的BMI被標記為99.6%，即其BMI指數高於99.6%的同齡同性別兒童，就屬於嚴重肥胖。身體質量指數是體重（千克）除以身高（米）的平方。

數據顯示，在被調查對象10至11歲時，每21個男孩中就有1人嚴重肥胖，每30個女孩中有1人嚴重肥胖。此外，不但10至11歲年齡段的嚴重肥胖現象達到很高水平，且在貧困地區兒童體重問題尤其突出。

為了應對這種情況，英國當局已提出了一系列針對性措施，爭取到2030年讓肥胖兒童數減少一半。措施包括規定菜單上要標出熱量，限制高脂、高鹽及高糖食品進行促銷。當局也會與食品行業合作，到2020年把日常食品含糖量降低20%，到2024年把這些產品的熱量降低20%。

英格蘭公共衛生局首席營養師艾莉森·泰德斯通說，這一趨勢也是過去數十年來問題的不斷積累，非常讓人擔憂，這一趨勢短時間內無法被逆轉，需要更加有效的措施來應對。