P2P平台「投之家」暴雷事件牽出背後疑雲重重的股權關係。

工商信息顯示，「投之家」目前股東之一阿拉山口市灝軒股權投資有限公司（以下簡稱「灝軒投資」）持股35.24%；灝軒投資作為珈偉股份股東之一，持有珈偉股份10.51%的股權。珈偉股份曾兩次發公告，否定灝軒投資與投之家有關聯關係。

7月13日，珈偉股份向公司股東灝軒投資進行了詢證並收到相關回復后發公告表示，截至公告日，灝軒投資未與「投之家」簽署任何投資協議，且從未對其進行投資。灝軒投資未參與「投之家」的任何經營管理，也未派駐任何人員進駐「投之家」，未通過「投之家」進行任何融資行為。三天后，珈偉股份再度發公告稱，就灝軒投資被變更為「投之家」股東工商登記之事宜，整個變更過程灝軒投資毫不知情，也未提供過工商變更所需資料，或通過任何方式同意該變更。

公告表示，7月16日下午，灝軒投資從深圳工商部門取得投之家股權變更的相關備案文件，根據初步判斷，備案的相關變更法律文件存在偽造的嫌疑，灝軒投資將進一步尋求權威部門的認證。7月18日，深交所向珈偉股份下發了問詢函，要求其補充說明詳細情況以及「權威部門的認證」的具體內容。

珈偉股份回復稱，2018年6月初，灝軒投資因為短期流動資金緊張，經由灝軒投資董事長助理的朋友介紹，找到一出借方上海芯璽通訊設備有限公司（以下簡稱「上海芯璽」），出借方借款的同時，要求灝軒投資幫第三方新疆天富藍玉光電科技有限公司（以下簡稱「天富藍玉」）代持「投之家」的股權。因灝軒投資認為代持並無風險，遂接受出借方要求，但明確表示灝軒投資僅為代持，不參與任何投之家的經營管理、不享受任何股東權益、亦不承擔任何股東責任。

灝軒投資在《借款合同》、《股權代持協議》上蓋好章交給了出借方。但是至今灝軒投資也沒有收到上海芯璽、天富藍玉也蓋好章的《股權代持協議》。在商議借款過程中，灝軒投資稱，其從未對投之家實際投資入股，雙方亦未明確商討過股權變更登記等具體事宜。值得注意的是，灝軒投資的經辦人稱，其在此期間從未與資方人員見過面，只是與其委託的中間人聯繫辦理借款合同和股權代持協議事宜。

在發現成為投之家持股35.2402%的股東后，灝軒投資要求中間人解釋並糾正該錯誤的工商信息。雙方於7月12日協商一致灝軒投資歸還借款，結束代持，並約定於次日辦理將灝軒投資從投之家公司股東中移除事宜。

7月13日上午當灝軒投資經辦人趕到投之家深圳辦公室的時候，發現對方管理層已不知去向且聯繫不上，辦公室狼藉一片，現場員工也在收拾東西離開公司。隨後，灝軒投資經辦人調取存檔的變更資料發現，資料上並無灝軒投資法人或者授權人的簽字，只有公章。灝軒投資已請律師核實進行工商股權變更的辦事流程與所需相關文件，並委託具有鑒定資質的鑒定機構對該等公章予以鑒定。