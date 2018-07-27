2018年7月26日，賽德美作為國內廢舊鋰電池回收的領軍企業，受邀參加了在北京舉辦的「2018年中國動力電池回收與循環利用高峰論壇暨廢舊電池回收處理工藝技術交流大會」。並在大會議上作了精彩演講和技術經驗分享。本次大會由中國電池工業協會、中國電池工業網在工業和信息化部、生態環境部、財政部等多部委的大力支持下舉辦。

北京賽德美資源回收研究院的總經理趙小勇以動力電池回收的智能自動化拆解和梯次利用技術探討為主題發表了此次演講。演講中提到鋰電回收是大勢所趨，隨著新能源汽車產銷量的猛增，動力電池退役高峰將至。預計到2020年報廢量將達20.07Gwh，約22萬噸，而國內傳統的濕法技術存在二次污染風險，如果企業自身要求不嚴或政府監管不到位，在處理過程中易產生污染。在傳統濕法回收潛在環保問題突出的形勢下， 賽德美自主開發了國內首條廢舊動力電池單體自動化拆解線，實現七大原材料自動分類收集，拆解過程不產生二次污染，環境友好。國內領先的材料修復技術，可將廢舊正、負極材料修復再生，還可重新回到電池生產環節。精確拆解與材料修復相結合，不但能回收三元電池，同時使報廢的*鐵鋰電池回收時具有了良好的經濟性。

作為一家專注於新能源汽車動力電池梯級利用與再生利用，全面開展動力電池綜合利用的技術研究及產業化的高科技創新型公司，賽德美以「用科技實現資源100%循環利用」為宗旨，在電動汽車動力電池綜合回收利用方面開展動力電池梯級利用標準化研究、檢測技術研究、應用及市場推廣，動力電池拆解產業化技術研究、關鍵材料的產業化可再生回收技術研究，實現廢舊動力電池拆解、原材料回收的產業化生產。以物理法為主的回收過程，不產生新的污染，環境友好、成本低；能夠實現動力電池全材料回收；獨特的材料修復技術，具有工藝流程短、效率高、無污染、高收益的特點，使回收過程達到效益最大化。

本次演講展現了賽德美環保高效的回收方式-物理法技術，為其他以動力鋰電池回收主體的新能源整車企業和電池生產企業做了良好的示範，也引領著廢舊鋰電池無害化處置和循環再製造技術研究，減少因廢舊動力鋰電池集中出現，給環境和安全帶來的風險。