在收益率攀升后 日本央行本周再次進行固息購債操作北京新浪網 (2018-07-27 13:20)
新浪美股訊 日期:27日彭博報導，在日本基準10年期收益率攀升至逾一年高點之後，日本央行進行了五天內的第二次固定利率購債操作--這還是頭一遭。
在周五的固定利率購債操作中，日本央行以0.10%招標購買10年期債券。
注：日本基準10年期收益率周五盤中一度漲2個基點至0.105%，為2017年7月以來的最高水平，因市場持續猜測央行將在下周會議上討論其超寬鬆貨幣政策的可能變化。
日本央行在周一的固定利率購債操作中以O.11%招標購買無限量的10年期債券，但未接獲投標。
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