新浪港股訊，據經濟通報導，美股三指個別發展，迪士尼及旅行者財產表現造好，推動道指收彈112點，報25527點，惟Facebook業績疲弱股價急跌近兩成，拖累納指急跌80點，收報7852點．港股方面，恆指低開后跌幅擴大逾200點，惟A股走勢回穩，令恆指跌幅收窄，半日跌11點或0.04%，報28769點．半日主板成交365.15億元。

滬指微跌1點或0.06%，報2880點．國企指數報11019，跌0.02%或跌1點。

資金轉追食品股避險，匯證唱好本地地產股受追捧

港股前朗未明，資金紛紛流入食品股避險，中國旺旺（00151）今日除凈后股價依然造好，半日收漲4.82%，報6.72元，為升幅最大恆指成分股．其他食品股亦有追捧，萬洲國際（00288）抽升3.41%，報6.37元；統一（00220）微彈0.86%，報9.36元；康師傅（00322）急升1.6%，報17.78元。

重磅股方面，fb股價急跌影響騰訊（00700）投資情緒，其股價低見369.8元，午收跌0.69%，報372.2元；匯控（00005）升0.27%，報74.95元；中移動（00941）漲0.14%報69.8元。

大行匯證表示，目前本港地產股估值接近歷史低位，認為是入市機會．本港地產股今早落獲炒起，新世界（00017）急升2.17%，報11.28元；新地（00016）漲2.07%，報123.4元；恆基地產（00012）漲1.28%，報43.5元；恆隆地產（00101）微漲0.61%，報16.38元；九倉置業（01997）升0.8%，報57.05元。

內房股造好，吉利遭唱淡成半日最差藍籌

內房股亦進行大反擊，碧桂園（02007）跌幅度收窄至0.3%，報13.24元，盤中低見12.94元；中國恆大（03333）飆高1.15%，報21.9元；中海外（00688）微漲0.4%，報25.05元；融創中國（01918）彈1.18%，報25.65元。

車股方面，吉利（00175）遭大摩削目標價，半日挫3.26%，報18.42元，並成為最差藍籌．資金轉追其他車股，比亞迪（01211）漲1.46%，報45.15元；廣汽（02238）升1.7%，報7.16元；長汽（02333）彈1.99%，報5.64元。

彭偉新：騰訊回落與fb無關，待364元才入貨

港股昨日觸及29000點關后再次回落，今日跌勢未止，京華山一研究部主管彭偉新對《經濟通通訊社》表示，投資者對港股缺乏信心，持觀望態度。

港股今日一度跌逾200點，但受A股回穩下而跌幅收窄，他以港股2016年2月低位18278點至今年1月高見33484點之升幅推算，以黃金比率38.2%計及回吐的幅度，預料恆指短期內下試27675點支持位，上線阻力為29182點。

對於Facebook急跌對本港科技股的影響，他認為fb急瀉與騰訊毫無關係，因為兩者業務之間並無關聯．對於大行質疑騰訊旗下遊戲PUBG的盈利化表現，他解釋騰訊並不是一間單一業務公司，目前騰訊盈利方式包含對初創企業投資，待企業做大或上市后再套現獲利，而且不少大行仍看好騰訊目標價在500元之上，因此他認為騰訊音樂上市會成為騰訊短期內的股價催化劑。

對於何時才適合追貨，他認為目前370元絕對不是騰訊支持位，或要股價待回落去年年尾低位364元才適合入貨，但他預料升幅絕不超過10%。