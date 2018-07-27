新華社馬德里７月２７日電（記者郭求達）據西班牙首相府２６日消息，西班牙首相桑切斯當天在馬德里會見了到訪的法國總統馬克龍。這是馬克龍就任法國總統后首次對西班牙進行正式訪問。

當地媒體報導說，美國針對歐盟的貿易戰成為雙方討論的重點議題。

據西班牙國家電視台官網報導，儘管歐盟和美國已經同意通過談判緩解貿易摩擦，但馬克龍表示，他對歐美雙方現在達成貿易協定的可能性持懷疑態度。

馬克龍說：「好的貿易對話應當在平等互惠的環境中進行，而非在威脅之下。我不讚同即刻開展（歐美之間的）全面貿易協定磋商。」

桑切斯也對美國的貿易政策表示批評，特別提到了西班牙非常重視的農業出口問題：「我們不會對目前的境況無動於衷。我們將捍衛歐盟的共同農業政策。」

報導說，兩國領導人一致拒絕通過降低歐盟自身發展目標來達到美國的要求。

馬克龍說：「我們無法一方面要求我們的工人和農民去努力實現可持續發展模式，另一方面卻簽訂有違這種發展模式的貿易協定。」

「我們不想要貿易戰，但是歐盟所取得的成就應當得到保護。」桑切斯說。他還強調，目前歐盟與美國同意通過談判緩解貿易戰的這一決定只是歐盟委員會做出的，「它應當經過歐洲議會和各個成員國的同意才行」。

此外，雙方還就歐元區改革、反恐和難民問題等進行了討論，並同意在這些領域加強合作，共同應對挑戰。