北京南站深夜正規出租和黑車泛濫 一單就要300元！北京新浪網 (2018-07-27 13:24)
北京南站深夜「正規出租黑車」泛濫，一單就要300元！
來源：北京日報
記者：張淑玲 ，通訊員：馬欣，攝影：和冠欣
深夜的南站幸福路
每天子夜時分，北京南站北廣場外，亂成一團——乘客、公交、私家車、計程車，混在一起。
其中黑車趴活兒陣容最為強大，大街上處處充斥著急促的鳴笛，以及黑車司機的高聲攬客：
「還有通州的嗎？」
「順義望京的有嗎？」
「望京，望京的走啦，往北走了。」
「南四環、南四環。」
……
司機們扯著嗓子喊。
黑車橫行，堵塞交通
黑車不僅佔用了整個丁字路口，還佔去了南站幸福路兩條車道中的一道。整條南站幸福大街處於「腸梗阻」。
7月24日23時40分，北京日報（ID：Beijing_Daily）記者開車進入南站幸福路西口，隨著車流緩緩向東挪行。
在短短兩百米的道路上，擁堵著200餘輛機動車，右側車道上基本是黑車，左側車道上的過往車輛，簡直寸步難行。
「向前挪都挪不動。」
車主李先生反映。
正規計程車當黑車開，乘客被套路
這裡是南站幸福路丁字路口，黑車趴活兒一直是治理的頑疾。
只是最近令市民反應強烈的是，這些黑車中，竟出現有大量正規計程車身影。
北京日報（ID：Beijing_Daily）記者7月24日、7月25日連續兩晚的現場蹲守，記者根據「車輛京B牌照」、車體顏色及印刷文字、頂燈、打表器、服務監督卡等計程車標識辨認，可粗略統計在此趴黑活兒的計程車，每晚約有50輛。
這些計程車跟黑車一樣來這裏趴活兒，由此還得了一個新名兒，
「叫正規出租黑車。」
一名王姓女子笑著說。
7月24日零時30分，仍有乘客拉著行李箱源源不斷自北京南站走來。一名女子被司機攔下。
「去哪兒啊？我這是正規計程車，來吧。」
「到望京多少錢？」
「最低180元，拼車，再上3個就走。」
司機引導該女子停在一輛京B牌照的計程車前，該名女子問能否打表走，
「你一個走？最低300。你問問其他的車，沒人給你打表。」
該名司機強硬回應。
面前都是計程車，乘客卻打不到
為躲避電子監控，前後號牌都遮擋
北京日報（ID：Beijing_Daily）記者現場發現，儘管南站幸福路路口左、右兩側都安裝了電子監控，但這些黑車和計程車的前車牌大多用光碟、報紙、畫報等遮擋住；大多數車輛都掀開後備箱，導致後車牌也看不到。
北京日報（ID：Beijing_Daily）記者發現，也有司機將擺在車內的服務監督卡也收了起來，「擺著太扎眼。」一名司機強調。
現場，一名初到北京旅遊的乘客被要求花100元到和平門，另一名乘客要到東四環，被要280元。經向多名司機詢問：到北新橋，4人拼車，每人100元；望京，每人180元，包車最低300元……基本是百元起步，議價為正常價格的3倍左右。
「認宰吧。這裏太亂了，想早點脫身。」
一名男乘客唉聲嘆氣地說，
「公交地鐵都停了，也只能這樣了。」
站外黑車扎堆，站內乘客排長隊
7月25日零時20分，在北京南站地下乘計程車入口處，北京日報（ID：Beijing_Daily）記者粗略統計還有300餘名乘客在排隊等車。
經現場測試，在15分鐘內，車站共調度發車22輛，30餘名乘客乘車離開，
「我11點多就到站了，排了一個小時，看這情形還得20分鐘。」
乘客楊先生反映。
另一名乘客表示，站內排隊一般得一個小時才能乘上車，
「排隊時間太長了，若能控制在20分鐘就好。」
「僧多粥少」
深夜，怎樣才能走出這一站？
據悉，每天夜裡11點後會有10餘趟列車、萬余名乘客到達北京南站，因為地鐵公交停運，交通成了大難題。
北京南站一負責人表示：
「前不久，經相關部門協調，北京南站到北京站東的夜17路公交、到和平東橋的夜24路公交，已經加班延長運營時間了，可仍解決不了問題。」
該名負責人認為，若地鐵運營能延長一個小時，地面黑車問題將會有效遏制。但其表示北京南站難以推動地鐵部門延長運營時間。
而本市地鐵服務熱線96165一工作人員解釋，因地鐵線路每日運行結束后須進行至少4個小時的正常維護和保養，個別線路末班車已至夜裡12點，早班凌晨4點便開始運營，若再延時可能會導致維護時間緊張。但其表示已記錄北京日報（ID：Beijing_Daily）記者反映的問題，將向上級部門報告。
針對正規計程車趴黑活兒問題，北京市交通執法總隊一相關負責人在核查了具體地點之後表示，此前已接到過相關舉報，他們會聯繫屬地交通執法隊，現場蹲守取證並進行處理。
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