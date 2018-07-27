新浪港股訊，據經濟通報導，萬科置業海外（01036）現價上升4.3%，報4.85元；成交約13萬股，涉資61萬元。

萬科置業海外發盈喜，預期截至今年六月底止上半年，股東應占盈利按年錄得不少於2.6倍增長，主要是由於集團的投資物業的投資公平價值顯著增加．儘管影響程度相對較少，銀行存款及應收聯營公司款項的利息收入增加，以及租務與物業管理收入增加亦為有關增長之原因。

公司預期將於今年八月份公佈中期業績。

萬科企業（02202）現價下跌1.76%，報25.1元；成交約314萬股，涉資7896萬元。