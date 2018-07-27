恒生銀行今早低開后現倒升 且創上市新高北京新浪網 (2018-07-27 13:27)
新浪港股訊，據經濟通報導，恒生銀行（00011）今早低開0.6%，現倒升0.39%，報208.4元，並且曾高見208.8元創上市新高；成交約38萬股，涉資7891萬元。
其他本地銀行股表現如下：
股份（編號） 現價 變幅
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滙豐控股（00005） 74.70元 下跌0.07%
恒生銀行（00011） 208.40元 上升0.39%
東亞銀行（00023） 31.20元 上升0.48%
大新金融（00440） 49.45元 下跌1.00%
大新銀行（02356） 16.66元 上升0.60%
中銀香港（02388） 37.70元 下跌0.26%
渣打集團（02888） 71.55元 上升0.28%
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