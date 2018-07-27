新浪港股訊，據經濟通報導，新疆新鑫礦業（03833）現價上升3.85%，報1.08元；成交約37萬股，涉資39萬元。

新疆新鑫料截至今年六月底止上半年，凈利潤不少於600萬元（人民幣．下同）．另外，公司又預期上半年營業收入為8.66億元，較去年同期增長95.8%．主要原因是旗下主要產品電解鎳、陰極銅的銷售價格比上年同期有所上漲。

現時，恒生指數報28760，下跌20點或下跌0.07%，主板成交368.40億元．上證綜合指數報2880，下跌1點或下跌0.06%，成交827.20億元人民幣。