東亞青運被取消 高俊雄：盼如期舉辦NOWnews今日新聞 (2018-07-27 13:00)
2019年首屆東亞青年運動會，主辦城市台中市資格遭東亞奧林匹克委員會（EAOC)表決取消，體育署署長高俊雄今（27）日表示，目前體育署、台中市的目標與政府一致，努力尋求共識，讓東亞青運可以如期舉辦。
東亞青運原定在2019年8月舉行，卻在今年7月24日被取消主辦權。高俊雄認為合約書中的條文規範中責任和權益兩者明顯不對等，東亞奧林匹克委員會（EAOC）所承擔的責任相對比較少，而主辦城市則有較多的責任和權益。
目前行政院，教育部，外交部也正在密集進行研商以求達到共識。他表示希望在過去友好基礎的關係上進行當面的溝通協調。要合法理尋求解決之道，要復辦，難度高但還需努力。
目前台中市會配合政府依照計畫執行，總金額高達6.7億，高俊雄說，若真的沒有辦法如期執行，體發會正在討論各種可能，例如：如何處理軟硬體設備的運用，有效利用這些資源。
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