▲Lamar Odom（圖／取自Lamar Odom的Instagram）

現年38歲的前NBA球星Lamar Odom自2014年被尼克釋出後人生陷入低谷，在歷經3年戒毒治療後，今(27)日他在個人Instagram宣布將前往中國CBA打球，力圖東山再起，不過哪一支球隊還未知。

1999年NBA選秀會Odom在第一輪第4順位被快艇帶走，15年生涯待過快艇、熱火、湖人、小牛和尼克，曾是幫助湖人傳奇球星Kobe Bryant兩獲總冠軍金戒的得力助手，也曾被譽為「左手版魔術強森」。

不過他在2014年被尼克釋出後無球可打，隔年染上毒癮，一度因吸食古柯鹼和嫖妓事件陷入重度昏迷，甚至被診斷有生命危險，在歷經3年戒毒後，決定重拾最熟悉的籃球。

Odom在Instagram寫下，「我現正在荷蘭，有一些好消息想告訴大家，我將重返籃球場，到中國打球。感謝上帝給我重新開始的機會，感謝球迷在艱難的日子裡給我愛和支持，現在籃球和孩子是我的生命之光，也是我現在的生活重心。」