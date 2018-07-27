▲歐德盃與球友募款60萬，由歐德集團陳國都董事長（左二）代表捐贈給心路基心會張玲執行長(中間者),右二為歐德馬國慶副董事長。（圖／歐德集團提供）

台灣家居業領導品牌歐德集團秉持「生活從想法開始」的理念，提供消費者健康綠色居家生活，更積極推動公益，今年攜手心路基金會一同舉辦歐德盃公益高爾夫球賽，藉由小白球的轉動傳遞愛心，球友們打球之際也為公益盡一份心力，提前度過一個難忘的父親節。

歐德集團7月26日在長庚高爾夫球場舉辦2018歐德盃公益高爾夫球邀請賽，「打par捐100、打Birdie捐200」，希冀球友們在運動放鬆身心靈的同時，也能支持公益。

台灣近年雖然出生率頻創新低，但遲緩兒的人數卻屢創新高。根據衛福部統計到2017年， 零到6歲發展遲緩兒童的通報數已達2萬3千多名。尚未通報的還不計其數。

心路基金會帶著這些孩子，學走路、學吃飯、學上廁所、學說話……，將每一個訓練融入在日常作息中，希望這些特殊孩子即便礙於身心的障礙，仍能體驗生活、嘗試自主，在經過專業的療育後能夠回到正規的學制當中，融入社會。

▲歐德登高一呼,共100多位球友共襄盛舉2018歐德盃公益高爾夫球賽。（圖／歐德集團提供）

長年為心智障礙者服務的心路基金會張玲執行長，當天也到場參與，感謝在不景氣的時刻，公益團體募款困難的環境下，歐德集團的善行。

張玲指出，每一個孩子都是父母的寶，儘管不是順風的人生，但擁有父母的守護，以及大家一同努力促進的友善環境，使心智障礙者能帶著笑容，懷抱美好的希望。

張玲的一席話，讓現場球友們聽了感動萬分，也讓與會者提前度過很有意義的父親節。張玲執行長更感謝歐德集團「公益123」計畫，相對提撥募款金額，讓捐贈善款Double大。

▲心路基金會執行長張玲(中間)感謝歐德集團陳國都董事長(白衣者)與企業界球友贊助善款。（圖／歐德集團提供）

歐德集團2018年啟動「公益123」計畫，鼓勵集團所有同仁參與各式公益活動，以實際行動支持員工做公益。凡員工捐款金額，公司相對提撥「一」倍；每年固定提撥營收千分之「二」做為公益財源、全體同仁每年還享有「三」天有薪社會公益假；期盼藉由各項社會回饋的活動，為偏鄉居民、弱勢團體甚至是流浪動物盡一份心意。

▲歐德集團陳國都董事長以球會友,運動放鬆身心靈的同時也作公益。（圖／歐德集團提供）

2018歐德盃公益高爾夫球賽募得的善款，歐德集團相對提撥，將現場募款金額60萬元全數捐贈心路基金會，集團董事長陳國都感謝多位企業老闆的支持，包括全家便利商店、三商行、麗嬰房、雄獅旅行社、曼都、管家婆科技、台灣火車頭、旅行者、北大欣、杏一醫療、兩班家、台灣三花棉、崴得廣告、佳樂科技、康太數位整合、聯倉物流、伸佳企業、桃園蘆竹扶輪社、虹瑞斯球隊、青創球隊、北區楷模同學、高島健康生活館、仲毅不動產…，共襄盛舉。

歐德集團董事長陳國都表示：2018歐德盃公益高爾夫球賽雖不是總獎金最高，卻是最有愛心的賽事。

▲心路基金會執行長張玲特致贈感謝狀給歐德集團感謝歐德相對提撥募款金額，讓捐贈善款Double大。（圖／歐德集團提供）

行銷大師林志誠當日也出席表示:「最有價值的投資，就是對土地的感恩。」讚許歐德集團以實際行動做愛心，是個有溫度、有風範的企業。