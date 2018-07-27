（中央社記者江今葉華盛頓2018年7月26日專電）美國聯邦參議院共和黨黨鞭柯寧今天指出，中國對航空公司的霸凌是大拼圖中的一小塊，美國應保持警覺。華盛頓郵報專欄作家羅金撰文認為，各國應聯手制定因應措施來回應。



美國的航空業者在25日期限前屈服於中國壓力，更改網站訂位的台灣稱呼後，美國聯邦參眾議員陸續為台灣發聲。10多位議員透過聲明或推特（Twitter）指責後，再有重量級議員發聲。



柯寧（John Cornyn）推文指出，中國對航空公司的霸凌只是大拼圖中的一小塊，美國必須持續保持警覺。



參院外交委員會成員庫恩斯（Chris Coons）也推文反對中國企圖威脅企業，並有意清除致力人權、法治的民主台灣存在。他與美國國務院與國會同仁站在同一陣線，支持台灣在網站的正確名稱。



「華盛頓郵報」（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）撰文指出，本週美國在企業必須遵守中國當局的政治要求上，在早期衝突中失利，但更大的衝突才要開始，川普政府必須為協助美國業者在未來幾輪抵抗中國脅迫時做準備。



羅金認為，事件是北京出口政治壓迫與國際社會抗拒能力的測試，美國部分已經投降，對北京來說是勝利，但這應該被證明會是得不償失的勝利。



多位美國航空公司代表向羅金表示，美國政府未提供確實的保護措施，為了股東利益只好屈服。



美國官員則指，美方不準備升高對抗，因此默許業者妥協。但半讓步似乎只會讓北京更肆無忌憚，中國民航當局指美國航空公司作法不完整，要求完全屈從。



羅金認為，美國政府無法指示美國企業該做什麼，這對北京來說是不對稱的優勢。



他表示，西方國家應制定因應措施，讓這類強制行為付出嚴重成本。以美國的航空業者遭施壓而言，業者應與政府合作，作為其他行業面臨中國壓力的參考。北京希望分裂與征服，應聯手制定明確原則與協調來回應並給予各國企業更多反擊能力。（編輯：廖漢原）