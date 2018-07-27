美駐北京使館爆炸案 確定只有涉案男子受傷中廣新聞網 (2018-07-27 13:01)
美國駐北京大使館，昨天在門外發生爆炸，美國駐北京大使館與北京警方確認有一人受傷，而中國外交部回應說，這起事件只是「孤立事件」，外界不必多做聯想。
美國駐北京大使館以及北京警方，對於昨天下午，發生在美國駐北京大使館門外的這起爆炸案，態度都很低調。美國駐北京大使館發言人只證實，大使館東南角，在昨天下午一點，「確實有一人引爆炸彈」，而除了引爆者外，沒有其他人受傷。北京警方則表示，涉案者疑似「有精神問題」。
至於中國外交部方面，發言人耿爽說，這只是一起「孤立事件」，與最近中美之間的一系列爭端及衝突無關，外界不必多做聯想。
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